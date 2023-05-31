https://ukraina.ru/20230531/1046708825.html
Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска
Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска - 31.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска
Россия взяла под огневой контроль дороги в Марьинке, но ВСУ все равно подтягивают туда резервы. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-05-31T06:00
2023-05-31T06:00
2023-05-31T06:00
новости
всу
россия
марьинка
артиллерия
впк
образование
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Нам не хватает сил и артиллерийского воздействия. Если бы концентрация огня в Марьинке была бы на уровне Артемовска, то дело пошло бы гораздо быстрее, пояснил Рожин.По его словам, орудия Россия производит. У нас есть для этого определенные мощности, но они имеют свои пределы, поэтому что-то мы восстанавливаем, а что-то снимаем с длительного хранения.Да, количество орудий увеличивается. Да, за счет огромных запасов СССР они на фронт поступают. Но по мере увеличения количества орудия и танков (они тоже используются при стрельбе с закрытых позиций как САУ) им нужно еще больше боеприпасов. Это требует наращивания работы нашего ВПК, добавил специалист.А для качественного изменения в сфере ВПК нам необходимы серьезные реформы в образовании, касающиеся ПТУ и высшего образования, чтобы они были переориентированы на подготовку технических специалистов, которых не хватает, заключил собеседник издания.
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2023
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, россия, марьинка, артиллерия, впк, образование
Новости, ВСУ, Россия, Марьинка, артиллерия, ВПК, Образование
Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска
Россия взяла под огневой контроль дороги в Марьинке, но ВСУ все равно подтягивают туда резервы. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
"Да, большая часть Марьинки освобождена, но противник удерживает несколько кварталов на западных окраинах. Бои продолжаются регулярно. Но поскольку резервы ВСУ туда поступают регулярно, вытеснить их оттуда мы никак не можем", - констатировал эксперт.
Нам не хватает сил и артиллерийского воздействия. Если бы концентрация огня в Марьинке была бы на уровне Артемовска, то дело пошло бы гораздо быстрее, пояснил Рожин.
По его словам, орудия Россия производит. У нас есть для этого определенные мощности, но они имеют свои пределы, поэтому что-то мы восстанавливаем, а что-то снимаем с длительного хранения.
Да, количество орудий увеличивается. Да, за счет огромных запасов СССР они на фронт поступают. Но по мере увеличения количества орудия и танков (они тоже используются при стрельбе с закрытых позиций как САУ) им нужно еще больше боеприпасов. Это требует наращивания работы нашего ВПК, добавил специалист.
А для качественного изменения в сфере ВПК нам необходимы серьезные реформы в образовании, касающиеся ПТУ и высшего образования, чтобы они были переориентированы на подготовку технических специалистов, которых не хватает, заключил собеседник издания.