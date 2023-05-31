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Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска

Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска - 31.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Россия не добьет ВСУ в Марьинке по образцу Артемовска

Россия взяла под огневой контроль дороги в Марьинке, но ВСУ все равно подтягивают туда резервы. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2023-05-31T06:00

2023-05-31T06:00

2023-05-31T06:00

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Нам не хватает сил и артиллерийского воздействия. Если бы концентрация огня в Марьинке была бы на уровне Артемовска, то дело пошло бы гораздо быстрее, пояснил Рожин.По его словам, орудия Россия производит. У нас есть для этого определенные мощности, но они имеют свои пределы, поэтому что-то мы восстанавливаем, а что-то снимаем с длительного хранения.Да, количество орудий увеличивается. Да, за счет огромных запасов СССР они на фронт поступают. Но по мере увеличения количества орудия и танков (они тоже используются при стрельбе с закрытых позиций как САУ) им нужно еще больше боеприпасов. Это требует наращивания работы нашего ВПК, добавил специалист.А для качественного изменения в сфере ВПК нам необходимы серьезные реформы в образовании, касающиеся ПТУ и высшего образования, чтобы они были переориентированы на подготовку технических специалистов, которых не хватает, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, россия, марьинка, артиллерия, впк, образование