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Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА

Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру

Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА

Жители некоторых районов области могли слышать звуки работы противовоздушной обороны, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале 30 мая

2023-05-30T08:42

2023-05-30T08:42

2023-05-30T08:43

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Ранее сообщалось, что в Красногорске (Павшинская Пойма) слышали хлопок, похожий на взрыв. Уточняется, что звук был похож на звук грома.Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.По его словам, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.Как сообщал представитель экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Позже Собянин написал о проведении мероприятий по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике

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новости, сергей собянин, москва, московская область, андрей воробьев, бпла, беспилотники, беспилотник, пво