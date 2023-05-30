Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру
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Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА
Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру
Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА
Жители некоторых районов области могли слышать звуки работы противовоздушной обороны, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале 30 мая
2023-05-30T08:42
2023-05-30T08:43
новости
сергей собянин
москва
московская область
андрей воробьев
бпла
беспилотники
беспилотник
пво
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Ранее сообщалось, что в Красногорске (Павшинская Пойма) слышали хлопок, похожий на взрыв. Уточняется, что звук был похож на звук грома.Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли&nbsp;незначительные повреждения.Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.По его словам, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.Как сообщал представитель экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Позже Собянин написал о проведении мероприятий по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, сергей собянин, москва, московская область, андрей воробьев, бпла, беспилотники, беспилотник, пво
Новости, Сергей Собянин, Москва, Московская область, Андрей Воробьев, БПЛА, беспилотники, беспилотник, ПВО

Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА

08:42 30.05.2023 (обновлено: 08:43 30.05.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) Сильные идеи для нового времени. - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Жители некоторых районов области могли слышать звуки работы противовоздушной обороны, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале 30 мая
Ранее сообщалось, что в Красногорске (Павшинская Пойма) слышали хлопок, похожий на взрыв. Уточняется, что звук был похож на звук грома.
„Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников“. - написал губернатор.
Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
„Все экстренные службы работают“. - добавил Воробьёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.
По его словам, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Как сообщал представитель экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98.
Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.
В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.
Позже Собянин написал о проведении мероприятий по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.
Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.
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В Москве из-за атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения - СобянинВ результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 30 мая в своём телеграм-канале
 
НовостиСергей СобянинМоскваМосковская областьАндрей ВоробьевБПЛАбеспилотникибеспилотникПВО
 
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