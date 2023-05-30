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Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА
Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА - 30.05.2023 Украина.ру
Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА
Жители некоторых районов области могли слышать звуки работы противовоздушной обороны, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале 30 мая
2023-05-30T08:42
2023-05-30T08:42
2023-05-30T08:43
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Ранее сообщалось, что в Красногорске (Павшинская Пойма) слышали хлопок, похожий на взрыв. Уточняется, что звук был похож на звук грома.Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.По его словам, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.Как сообщал представитель экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.Позже Собянин написал о проведении мероприятий по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.Сейчас на Украина.ру читают:Китай и Россия. Извилистая история обреченных на дружбуДонецк: девять лет войныРаботать некому - всё отняла война. Как Украина оказалась в глубоком демографическом пике
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новости, сергей собянин, москва, московская область, андрей воробьев, бпла, беспилотники, беспилотник, пво
Новости, Сергей Собянин, Москва, Московская область, Андрей Воробьев, БПЛА, беспилотники, беспилотник, ПВО
Губернатор Московской области заявил о работе ПВО и сбитых БПЛА
08:42 30.05.2023 (обновлено: 08:43 30.05.2023)
Жители некоторых районов области могли слышать звуки работы противовоздушной обороны, написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём телеграм-канале 30 мая
Ранее сообщалось, что в Красногорске (Павшинская Пойма) слышали хлопок, похожий на взрыв. Уточняется, что звук был похож на звук грома.
„Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников“. - написал губернатор.
Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие.
„Все экстренные службы работают“. - добавил Воробьёв.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения.
Мэр также уточнил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий для выяснения обстоятельств случившегося.
По его словам, в результате произошедшего никто серьёзно не пострадал.
Как сообщал представитель экстренных служб, один беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98.
Второй беспилотник попал в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО.
В результате попаданий произошло разрушение фасада и частично остекления дома.
Позже Собянин написал о проведении мероприятий по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА.
Мэр столицы отметил, что сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры.
В префектуре юго-западного округа Москвы уточнили, что в настоящее время проводится эвакуация жителей 2, 3 и 4 подъездов. Временный пункт размещения жителей открыт в ГБОУ города Москвы школа №170 имени А.П. Чехова.
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