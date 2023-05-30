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Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке

Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке - 30.05.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке

Российские войска пока не могут превратить Авдеевку в аналог Артемовска, заставив ВСУ бросать туда свои крупные резервы, поскольку мы еще не зашли в саму Авдеевку и дороги противника под огневым контролем не находятся. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру

2023-05-30T06:00

2023-05-30T06:00

2023-05-30T06:00

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Эксперт напомнил, что от входа первых частей "Вагнера" на восточные окраины Артемовска на улице Патриса Лумумбы до взятия города прошло 9 месяцев. Зашли в августе 2022, а взяли в мае 2023.Делать ставку на лобовой штурм Авдеевки тоже бессмысленно. Понятно, что Авдеевка - меньше Артемовска. Но там есть Авдеевский коксохим и расположенные рядом терриконы. Это целое дело. Оборонительные позиции на востоке Авдеевки готовились более восьми лет, уточнил специалист.Более того, вряд ли в текущей ситуации в СВО штурм Авдеевки должен быть приоритетным, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, вс рф, сво, всу, авдеевка, артемовск