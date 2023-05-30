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Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке
Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке - 30.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке
Российские войска пока не могут превратить Авдеевку в аналог Артемовска, заставив ВСУ бросать туда свои крупные резервы, поскольку мы еще не зашли в саму Авдеевку и дороги противника под огневым контролем не находятся. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-05-30T06:00
2023-05-30T06:00
2023-05-30T06:00
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Эксперт напомнил, что от входа первых частей "Вагнера" на восточные окраины Артемовска на улице Патриса Лумумбы до взятия города прошло 9 месяцев. Зашли в августе 2022, а взяли в мае 2023.Делать ставку на лобовой штурм Авдеевки тоже бессмысленно. Понятно, что Авдеевка - меньше Артемовска. Но там есть Авдеевский коксохим и расположенные рядом терриконы. Это целое дело. Оборонительные позиции на востоке Авдеевки готовились более восьми лет, уточнил специалист.Более того, вряд ли в текущей ситуации в СВО штурм Авдеевки должен быть приоритетным, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, вс рф, сво, всу, авдеевка, артемовск
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, ВСУ, Авдеевка, Артемовск
Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке
Российские войска пока не могут превратить Авдеевку в аналог Артемовска, заставив ВСУ бросать туда свои крупные резервы, поскольку мы еще не зашли в саму Авдеевку и дороги противника под огневым контролем не находятся. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что от входа первых частей "Вагнера" на восточные окраины Артемовска на улице Патриса Лумумбы до взятия города прошло 9 месяцев. Зашли в августе 2022, а взяли в мае 2023.
Делать ставку на лобовой штурм Авдеевки тоже бессмысленно. Понятно, что Авдеевка - меньше Артемовска. Но там есть Авдеевский коксохим и расположенные рядом терриконы. Это целое дело. Оборонительные позиции на востоке Авдеевки готовились более восьми лет, уточнил специалист.
"Поэтому я не знаю, надо ли сейчас бросать все силы в авдеевскую мясорубку. Надо искать возможности для продавливания Тоненького и Орловки к северу от Красногоровки, чтобы поставить под угрозу коммуникации противника и осложнить положение всей авдеевской группировки ВСУ, вместо того, чтобы идти на нее в лоб и несколько месяцев бодаться в городе", - рассуждает Рожин.
Более того, вряд ли в текущей ситуации в СВО штурм Авдеевки должен быть приоритетным, заключил собеседник издания.