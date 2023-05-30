Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке - 30.05.2023 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке
Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке - 30.05.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке
Российские войска пока не могут превратить Авдеевку в аналог Артемовска, заставив ВСУ бросать туда свои крупные резервы, поскольку мы еще не зашли в саму Авдеевку и дороги противника под огневым контролем не находятся. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2023-05-30T06:00
2023-05-30T06:00
новости
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всу
авдеевка
артемовск
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Эксперт напомнил, что от входа первых частей "Вагнера" на восточные окраины Артемовска на улице Патриса Лумумбы до взятия города прошло 9 месяцев. Зашли в августе 2022, а взяли в мае 2023.Делать ставку на лобовой штурм Авдеевки тоже бессмысленно. Понятно, что Авдеевка - меньше Артемовска. Но там есть Авдеевский коксохим и расположенные рядом терриконы. Это целое дело. Оборонительные позиции на востоке Авдеевки готовились более восьми лет, уточнил специалист.Более того, вряд ли в текущей ситуации в СВО штурм Авдеевки должен быть приоритетным, заключил собеседник издания.
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новости, россия, вс рф, сво, всу, авдеевка, артемовск
Новости, Россия, ВС РФ, СВО, ВСУ, Авдеевка, Артемовск

Военный эксперт рассказал, почему Россия не устроит ВСУ "бахмутскую мясорубку" в Авдеевке

06:00 30.05.2023
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
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© РИА Новости . Игорь Маслов
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Российские войска пока не могут превратить Авдеевку в аналог Артемовска, заставив ВСУ бросать туда свои крупные резервы, поскольку мы еще не зашли в саму Авдеевку и дороги противника под огневым контролем не находятся. Об этом рассказал автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт напомнил, что от входа первых частей "Вагнера" на восточные окраины Артемовска на улице Патриса Лумумбы до взятия города прошло 9 месяцев. Зашли в августе 2022, а взяли в мае 2023.
Делать ставку на лобовой штурм Авдеевки тоже бессмысленно. Понятно, что Авдеевка - меньше Артемовска. Но там есть Авдеевский коксохим и расположенные рядом терриконы. Это целое дело. Оборонительные позиции на востоке Авдеевки готовились более восьми лет, уточнил специалист.
"Поэтому я не знаю, надо ли сейчас бросать все силы в авдеевскую мясорубку. Надо искать возможности для продавливания Тоненького и Орловки к северу от Красногоровки, чтобы поставить под угрозу коммуникации противника и осложнить положение всей авдеевской группировки ВСУ, вместо того, чтобы идти на нее в лоб и несколько месяцев бодаться в городе", - рассуждает Рожин.
Более того, вряд ли в текущей ситуации в СВО штурм Авдеевки должен быть приоритетным, заключил собеседник издания.
 
НовостиРоссияВС РФСВОВСУАвдеевкаАртемовск
 
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