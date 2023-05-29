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"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром
"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром - 29.05.2023 Украина.ру
"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром
Министра обороны Украины Алексея Резникова обвинили в наводке российских ракет на военную авиацию, находящуюся на территории страны. Об этом 29 мая написали телеграм-каналы
2023-05-29T12:19
2023-05-29T12:19
2023-05-29T12:45
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Речь идет об открытке, которую ранее Резников опубликовал в сети. На ней изображен самолет Су-24МР и видна британская крылатая ракета Storm Shadow, а также просматривается эмблема 7-й бригады тактической авиации города Староконстантинов Хмельницкой области.Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по военным и промышленным объектам Украины. В их числе, по информации СМИ, был объект и в Староконстантинове Хмельницкой области. Власти региона заявили, что в результате атаки "получили повреждения" пять самолетов."Навел ракеты, молодец!", "Пиарьтесь чаще! Мы читаем!", - отреагировали пользователи сети.
https://ukraina.ru/20230529/1046665761.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Новости Украины, Украина, Резников, Хмельницкая область, ракеты, министр обороны
"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром
12:19 29.05.2023 (обновлено: 12:45 29.05.2023)
Министра обороны Украины Алексея Резникова обвинили в наводке российских ракет на военную авиацию, находящуюся на территории страны. Об этом 29 мая написали телеграм-каналы
Речь идет об открытке, которую ранее Резников опубликовал в сети. На ней изображен самолет Су-24МР и видна британская крылатая ракета Storm Shadow, а также просматривается эмблема 7-й бригады тактической авиации города Староконстантинов Хмельницкой области.
Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по военным и промышленным объектам Украины. В их числе, по информации СМИ, был объект и в Староконстантинове Хмельницкой области. Власти региона заявили, что в результате атаки "получили повреждения" пять самолетов.
"Как итог: мощнейший прилет, минус 5 летательных аппаратов и уничтоженные британские ракеты. Любопытно, что это один из первых фактов публичного признания потерь украинской стороной", - говорится в одной из публикаций.
"Навел ракеты, молодец!", "Пиарьтесь чаще! Мы читаем!", - отреагировали пользователи сети.