https://ukraina.ru/20230529/1046666863.html

"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром

"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром - 29.05.2023 Украина.ру

"Пиарьтесь чаще!" Резникова обвинили в наводке российских ракет на украинский аэродром

Министра обороны Украины Алексея Резникова обвинили в наводке российских ракет на военную авиацию, находящуюся на территории страны. Об этом 29 мая написали телеграм-каналы

2023-05-29T12:19

2023-05-29T12:19

2023-05-29T12:45

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Речь идет об открытке, которую ранее Резников опубликовал в сети. На ней изображен самолет Су-24МР и видна британская крылатая ракета Storm Shadow, а также просматривается эмблема 7-й бригады тактической авиации города Староконстантинов Хмельницкой области.Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по военным и промышленным объектам Украины. В их числе, по информации СМИ, был объект и в Староконстантинове Хмельницкой области. Власти региона заявили, что в результате атаки "получили повреждения" пять самолетов."Навел ракеты, молодец!", "Пиарьтесь чаще! Мы читаем!", - отреагировали пользователи сети.

https://ukraina.ru/20230529/1046665761.html

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