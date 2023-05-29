В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой" - 29.05.2023 Украина.ру
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В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой"
В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой" - 29.05.2023 Украина.ру
В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой"
Лидер Молдавии Майя Санду предложила создать национальный центр по борьбе с пропагандой, об этом она заявила 29 мая на брифинге
2023-05-29T10:52
2023-05-29T10:52
новости
санду
пропаганда
молдавия
россия
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Как сообщали СМИ, в апреле прошлого года георгиевская лента, символы V и Z попали в Молдавии под запрет, как символы поддержки СВО.Президент Молдавии считает, что в распространении пропаганды виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан, однако доказательств она не представила.Ранее сообщалось, что в странах Балтии активно ведётся политика отказа от всего русского, прежде всего языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском, закрываются русскоязычные СМИ.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить ответственность за её проявление.
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новости, санду, пропаганда, молдавия, россия
Новости, Санду, пропаганда, Молдавия, Россия

В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой"

10:52 29.05.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
Пресс-конференция избранного президента Молдавии М. Санду
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Лидер Молдавии Майя Санду предложила создать национальный центр по борьбе с пропагандой, об этом она заявила 29 мая на брифинге
Как сообщали СМИ, в апреле прошлого года георгиевская лента, символы V и Z попали в Молдавии под запрет, как символы поддержки СВО.
"Центр с названием Patriot будет координировать деятельность государственных органов. Законопроект будет представлен в парламент в ближайшие недели. На центр будет возложена задача координации деятельности государства в сфере национальной безопасности", - сказала Санду.
Президент Молдавии считает, что в распространении пропаганды виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан, однако доказательств она не представила.
Ранее сообщалось, что в странах Балтии активно ведётся политика отказа от всего русского, прежде всего языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском, закрываются русскоязычные СМИ.
Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить ответственность за её проявление.
Периметр России обзор
22 мая, 06:50
Армения признаёт Карабах азербайджанским, Средняя Азия и санкции, Молдавия душит Гагаузию. Вокруг РоссииПротивостояние вокруг России постепенно нарастает. Пашинян отказался от Нагорного Карабаха, что в Армении не может не вызвать негодование, Казахстан все более отчетливо занимает антироссийскую позицию, а в Молдавии ведут упорную борьбу против пророссийских настроении в Гагаузии
 
НовостиСандупропагандаМолдавияРоссия
 
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