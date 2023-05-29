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В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой"

В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой" - 29.05.2023 Украина.ру

В Молдавии решили создать центр по борьбе с "российской пропагандой"

Лидер Молдавии Майя Санду предложила создать национальный центр по борьбе с пропагандой, об этом она заявила 29 мая на брифинге

2023-05-29T10:52

2023-05-29T10:52

2023-05-29T10:52

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Как сообщали СМИ, в апреле прошлого года георгиевская лента, символы V и Z попали в Молдавии под запрет, как символы поддержки СВО.Президент Молдавии считает, что в распространении пропаганды виновата Россия, которая, по ее мнению, якобы оказывает информационное давление на граждан, однако доказательств она не представила.Ранее сообщалось, что в странах Балтии активно ведётся политика отказа от всего русского, прежде всего языка. В образовательных учреждениях запрещается обучение на русском, закрываются русскоязычные СМИ.Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить ответственность за её проявление.

https://ukraina.ru/20230522/1046427987.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санду, пропаганда, молдавия, россия