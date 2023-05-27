Сто лет творцу "челночной дипломатии"
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр России В.Путин и экс-госсекретарь США Г.Киссинджер осмотрели выставку акварели
В западной политологии до последнего времени было два "зубра" – ныне покойный Збигнев Бжезинский и ныне живущий Генри Киссинджер. Нельзя сказать, что их авторитет был непререкаемым (уже просто потому, что они придерживались разных взглядов), но к их словам принято было относиться уважительно – хотя бы honoris causa (в уважение заслуг).
Биографы Киссинджера считают его одновременно мастером политики и интриг, хотя, как сказал когда-то Наполеон о любимом историческом персонаже Киссинджера – Меттернихе, "он путает политику с интригами".
Хайнц Альфред Киссингер родился в баварском городе Фюрт 27 мая 1923 года в религиозной еврейской семье. Его отец был школьным учителем, мать – домохозяйкой. Но именно она обладала политическим чутьём, настояв в 1938 году на эмиграции семьи в США. Тринадцать их родственников, оставшихся в Третьем рейхе, погибли от рук нацистов во время Холокоста.
Приехав в Нью-Йорк, семья Киссингеров поселилась в районе Вашингтон-Хайтс на Манхэттене, где была большая немецкая и еврейская диаспора. Теперь их фамилия звучала как "Киссинджер", а 15-летний Хайнц стал Генри. Проучившись год в средней школе Джорджа Вашингтона в Нью-Йорке, он перешёл вечернюю школу, а днём работал на фабрике по производству помазков для бритья.
Окончив среднюю школу, Генри поступил в Нью-Йоркский Сити-колледж, где изучал бухгалтерский учёт. Как студент, обучающийся в режиме неполного дня, он хорошо успевал, хотя и продолжал работать. В 1943 году, не успев окончить учёбу, Киссинджер был призван в армию, и уже там получил американское гражданство.
В составе 84-й пехотной дивизии, отправленной в 1944-м в Европу, Генри Киссинджер участвовал в сражениях и вызывался на рискованные разведывательные задания во время Арденнской операции. Позже в американской оккупационной зоне он был переведён в корпус контрразведки и отвечал за денацификацию, а в 1946 году Киссинджера перевели преподавателем в Школу разведки Командования Вооружённых сил США в Европейской зоне. Там он ещё год продолжал работать как гражданский служащий после завершения службы в армии.
Вернувшись в США, Генри Киссинджер поступил в Гарвардский колледж, который окончил в 1950 году, получив степень бакалавра искусств с наивысшим уровнем отличия. Его дипломная работа называлась "Значение истории", и является самой длинной бакалаврской диссертацией Гарварда (388 страниц). А докторская диссертация Киссинджера, которую он защитил в Гарвардском университете в 1954-м, называлась "Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мирного периода 1812–1822 годов".
Ещё будучи бакалавром, осенью 1950 года Киссинджер организовал Гарвардский Международный Семинар, целью которого было объединение молодых лидеров всего мира в борьбе против коммунизма в условиях Холодной войны и усиление влияния западных ценностей под руководством США. Семинар сразу привлёк внимание ЦРУ, которое спонсировало его растущий бюджет. Киссинджер вёл этот семинар каждое лето с 1951 до 1967 года, и являлся его директором с 1951 до 1971 года.
Получив докторскую степень, Генри Киссинджер преподавал в Гарварде на кафедре госуправления, был менеджером "Программы по оборонным исследованиям" этого университета, а также сотрудничал с Госдепартаментом и Советом национальной безопасности США, Советом по международной политике, корпорацией RAND и рядом других структур. В 1960-х Киссинджер уже считался одним из самых признанных, уважаемых и влиятельных стратегических экспертов мира.
В 1956-1958 годах он работал в Фонде братьев Рокфеллеров в качестве директора "Проекта специальных исследований". Его патроном стал губернатор штата Нью-Йорк Нельсон Рокфеллер, чьё выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев Киссинджер поддерживал трижды (1960, 1964, 1968).
Но в 1968 году президентом США стал республиканец Ричард Никсон, который предложил Генри Киссинджеру пост своего советника по национальной безопасности.
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Никсон, при активном участии Киссинджера, централизовал управление внешней политикой США. Совет национальной безопасности, приближённый к президенту через Киссинджера, получил больше полномочий и стал замещать и вытеснять при решении внешнеполитических задач Государственный департамент США, которому Никсон не доверял.
При этом в 1973-м, уже во время второго срока президентских полномочий Никсона, Киссинджер стал ещё и госсекретарём – первый случай, когда один человек занимал две эти должности одновременно. Госсекретарём Генри Киссинджер был до 1977 года, но в 1975-м президент Джеральд Форд сместил его с поста советника по нацбезопасности.
Являясь сторонником концепции реальной политики, Киссинджер играл доминирующую роль во внешней политике США в 1969-1977 годах, тогда его называли "рок-звездой международных отношений". Ключевыми достижениями Киссинджера считаются сближение США с Китаем, политика "разрядки" между Западом и коммунистическим блоком, завершение войны во Вьетнаме, а также прекращение боевых действий между Израилем и арабскими странами.
Считается, что идея сближения США и КНР принадлежала Ричарду Никсону, причём сначала Киссинджер отнесся к ней скептически. По мнению же некоторых современных исследователей, настоящим инициатором сближения Вашингтона и Пекина был Мао Цзедун. В их теории Никсон попался на крючок политической комбинации, разыгранной китайским лидером, интересовавшийся только доступом к западным технологиям. Как бы то ни было, сенсационный личный визит Ричарда Никсона в Китай в феврале 1972 года и его встреча с Мао Цзедуном завершился формированием нового антисоветского американо-китайского блока.
С другой стороны, Киссинджер был создателем и идеологом политики разрядки международной напряжённости (фр. détente), направленной на снижение агрессивности противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. В рамках этой политики мае 1972 года Ричард Никсон (первым из президентов МША после Франклина Рузвельта в 1945 году) с супругой посетил Советский Союз.
Во время этого визита он подписал с советским лидером Леонидом Брежневым договор об ограничении стратегических вооружений. В том же году был подписан договор об ограничении систем противоракетной обороны, а в 1973-м – "Основные принципы переговоров между СССР и США о дальнейшем ограничении стратегических наступательных вооружений".
В целом 1973 год был весьма успешным для Генри Киссинджера. Он получил Нобелевскую премию мира за свою роль в достижении Парижского мирного соглашения, которое прекратило войну во Вьетнаме, и начал поездки между Израилем и арабскими странами, способствовавшие прекращению боевых действий между ними после "войны Судного дня".
Последний процесс получил название "челночной дипломатии" – мирного разрешения споров между государствами путём серии переговоров с участием государства-посредника и на основе выдвинутых им условий. Однако куда доступнее объясняет суть этого процесса анекдот, который появился на Западе в конце 1970-х.
– Господин Киссинджер! Что такое "челночная дипломатия"?
– О! Это универсальный метод! Поясню на примере. Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни.
– Но это невозможно! Каким образом?
– Очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю: Хочешь жениться на американке?
Он: У нас и своих девчонок полно.
Я: Да. Но она дочь миллиардера.
Он: О! Это меняет дело.
Тогда я еду в Швейцарию на заседание правления банка. Спрашиваю: Вы хотите иметь президентом ядрёного сибирского мужика?
– Фу! – говорят в банке.
– А если он при этом будет зятем Рокфеллера?
– О! Это меняет дело!
24 мая 2022, 15:13Идеальный результат. Киссинджер объяснил, почему нужно реализовать российский план по УкраинеБывший американский госсекретарь, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер, стоявший у истоков разрядки между США и СССР, призывает добиться нейтралитета Украины, как предлагает Москва. Иначе миру будут очень сложно справиться с последствиями украинского кризиса
Еду к Рокфеллеру. Спрашиваю: Хотите иметь зятем русского мужика?
Он: У нас в семье все финансисты!
Я: А он как раз президент Швейцарского банка!
Он: О! Это меняет дело! Сюзи! Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Она: Эти финансисты все старики или дохляки!
Я: Да! Но этот – ядрёный сибирский мужик.
Она: О–о–о! Это меняет дело!
Стоит отметить, что почву для Кэмп-Дэвидских соглашений осени 1978 года, за которые лидеры Египта Анвар Садат и Израиля Менахем Бегин получили по Нобелевской премии мира, в значительной мере подготовил именно Киссинджер.
Хотя после 1977 года Генри Киссинджер не занимал никаких государственных должностей, он продолжает оставаться очень влиятельной персоной, к мнению которой прислушиваются мировые лидеры. К примеру, в конце декабря 2016 года СМИ называли его возможным посредником между Трампом и Путиным по нормализации отношений США и России. При этом в разные годы президент России встречался с экс-госсекретарём США более 20 раз.
Отношение Киссинджера к Москве является парадоксальным – именно этим словом он характеризовал Россию в своём magnum opus "Дипломатия". С одной стороны, он неоднократно называл Россию страной, которая "внесла решающий вклад в глобальное равновесие и баланс сил на протяжении более половины тысячелетия", с другой – "угрозой европейскому балансу сил".
В 2008 году Генри Киссинджер выступал против принятия Украины в НАТО и за то, чтобы Украина оставалась в сфере, "которую россияне считают пространством собственного самосознания". В 2014-м он критиковал западные санкции в отношении РФ и оправдывал воссоединение Крыма с Россией.
В мае 2022 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер заявил, что Запад должен повлиять на Украину для возобновления мирных переговоров с Москвой, даже если Киеву придется пойти на ряд уступок, в том числе территориальных. С другой стороны, он отметил, что идея о сохранении Украиной нейтрального статуса и превращении страны в "мост" между Востоком и Западом перестала существовать.
В августе 2022-го в интервью The Wall Street Journal заявил, что всегда предлагал, чтобы Украина играла роль "наподобие Финляндии", но "теперь я думаю, так или иначе, формально или нет, когда все это кончится, к Украине надо подходить как к члену НАТО".
С тех пор Генри Киссинджер неоднократно заявлял о необходимости приёма Украины в НАТО, последний раз – 24 мая 2023 года в эфире "Голоса Америки"*. Примечательно, аргументировал он это тем, что "нужно сдержать Украину от её собственного соблазна расширения территории".
* СМИ-иноагент в России.