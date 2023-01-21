Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского - 21.01.2023 Украина.ру
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Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского
Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского - 21.01.2023 Украина.ру
Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского
Первоначальное впечатление, сложившееся в России о Владимире Зеленском, как о "карикатурном персонаже", оказалось ошибочным, глава киевского режима оказался неплохим управленцем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2023-01-21T04:00
2023-01-21T04:00
новости
спецоперация
владимир зеленский
киевский режим
соледар
алексей арестович
эффективность
днепропетровск
всу
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По его словам, данные качества Зеленского связаны с тем, что он был не "чиновником, который осваивал денежные средства", а руководителем "реальной фирмы по зарабатыванию денег". Кроме того, в 2019 и 2020 годах украинский президент провёл удачные назначения на руководящие посты "по критерию эффективности", в результате чего его ставленники "даже в самые тяжелые месяцы после нашего ввода войск не бросили его и продолжали сопротивление", рассказал Мощанский.В качестве примера того, как победы России могут привести к развалу киевского режима, эксперт назвал недавнюю отставку советника Офиса президента (ОП) Украины Алексея Арестовича. Он связал её со взятием российскими силами Соледара (ДНР).Город был освобождён 12 января, что днём позже подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.На прошлой неделе, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровске) утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял отставку.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230117/1042725646.html
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новости, спецоперация, владимир зеленский, киевский режим, соледар, алексей арестович, эффективность, днепропетровск, всу
Новости, Спецоперация, Владимир Зеленский, киевский режим, Соледар, Алексей Арестович, эффективность, Днепропетровск, ВСУ

Неплохой менеджер: эксперт рассказал, как снести режим Зеленского

04:00 21.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Первоначальное впечатление, сложившееся в России о Владимире Зеленском, как о "карикатурном персонаже", оказалось ошибочным, глава киевского режима оказался неплохим управленцем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
По его словам, данные качества Зеленского связаны с тем, что он был не "чиновником, который осваивал денежные средства", а руководителем "реальной фирмы по зарабатыванию денег". Кроме того, в 2019 и 2020 годах украинский президент провёл удачные назначения на руководящие посты "по критерию эффективности", в результате чего его ставленники "даже в самые тяжелые месяцы после нашего ввода войск не бросили его и продолжали сопротивление", рассказал Мощанский.

Надо признать, что при всей одиозности и карикатурности этого бородатого фюрера, Зеленский оказался неплохим менеджером и знатоком человеческой психологии. И эта система не развалилась. Так что снести режим Зеленского можно только постоянными победами, освобождениями городов и освоениями территорий

Илья Мощанский
Илья Мощанский
Главный редактор альманаха "Военная летопись"
В качестве примера того, как победы России могут привести к развалу киевского режима, эксперт назвал недавнюю отставку советника Офиса президента (ОП) Украины Алексея Арестовича. Он связал её со взятием российскими силами Соледара (ДНР).
Город был освобождён 12 января, что днём позже подтвердил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
На прошлой неделе, 14 января Арестович заявил, что обрушение части жилого 9-этажного дома в Днепре (Днепропетровске) утром того же дня стало следствием попадания в здание российской ракеты, сбитой с курса действиями ПВО ВСУ, что противоречило официальной версии киевского режима. Эти слова советника ОП вызвали скандал на Украине, в его адрес посыпались угрозы, оскорбления и даже обвинения в работе на РФ, а в Верховной Раде был начат сбор подписей за его увольнение.
Во вторник, 17 января Арестович в своих соцсетях выложил фото заявления об отставке, пояснив, что хочет показать таким образом пример "цивилизованного поведения" после совершенной "принципиальной ошибки". В тот же день Офис президента принял отставку.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 18:31
Окончание спасательных работ в Днепре, Украина в Давосе, отставка Арестовича. Итоги 17 января на УкраинеПрекращены поиски выживших в разрушенном доме в Днепропетровске; отставка Арестовича принята; российские войска контролируют все многоэтажные здания в Марьинке; киевскому режиму всё труднее скрывать потери ВСУ
 
НовостиСпецоперацияВладимир Зеленскийкиевский режимСоледарАлексей АрестовичэффективностьДнепропетровскВСУ
 
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