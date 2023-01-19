ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру
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ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру
ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо
Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
2023-01-19T08:16
2023-01-19T08:37
херсонская область
сальдо
новости
бои
обстрелы
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"Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт", - сказал он.Сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, добавил Сальдо.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
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херсонская область, сальдо, новости, бои, обстрелы
Херсонская область, Сальдо, Новости, бои, обстрелы

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо

08:16 19.01.2023 (обновлено: 08:37 19.01.2023)
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
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Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
"Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт", - сказал он.
Сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, добавил Сальдо.

"Наши военные давят на противника, проводят вылазки и диверсии на правом берегу, ведут контрбатарейную борьбу с вражескими артиллеристами и минометчиками, обстреливающими мирные города", - рассказал он.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума.
При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:06
Занявшая Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре - СальдоШестьдесят первая бригада украинской армии, входившая в ноябре прошлого года в оставленный российскими военными Херсон, практически полностью уничтожена в Соледаре. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
 
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