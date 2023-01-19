https://ukraina.ru/20230119/1042762103.html

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо - 19.01.2023 Украина.ру

ВСУ перебросили часть войск из Херсонской области в Донбасс - Сальдо

Киевские власти перебросили часть войск с херсонского направления в Донбасс. Об этом 19 января сообщил РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо

2023-01-19T08:16

2023-01-19T08:16

2023-01-19T08:37

херсонская область

сальдо

новости

бои

обстрелы

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"Враг, воспользовавшись относительным затишьем, перебросил часть своих войск на донецкий фронт", - сказал он.Сейчас на линии боевого соприкосновения в Херсонской области больше происходят бои местного значения и обстрелы, добавил Сальдо.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.

https://ukraina.ru/20230119/1042761628.html

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2023

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херсонская область, сальдо, новости, бои, обстрелы