Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар - 18.01.2023 Украина.ру
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Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар - 18.01.2023 Украина.ру
Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
Владимир Зеленский отрицает взятие Соледара российскими войсками, утверждая, что бои за город продолжаются, в попытке добиться новых поставок военной техники от западных стран. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-01-18T05:15
2023-01-18T05:15
новости
спецоперация
журналист
соледар
владимир зеленский
всу
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Министерство обороны РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление к северо-западу и юго-западу от города. Однако Зеленский утверждал, что в Соледаре продолжаются бои, в своём вечернем обращении к стране 15 января. А вечером 16 января пресс-атташе восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что военные киевского режима якобы находятся в Соледаре и "дают отпор" российским войскам.Он добавил, что такие действия не имеют смысла, поскольку и в США, и в Европе "прекрасно знают", что киевский режим утратил контроль над городом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230116/1042654803.html
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Новости
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новости, спецоперация, журналист, соледар, владимир зеленский, всу
Новости, Спецоперация, журналист, Соледар, Владимир Зеленский, ВСУ

Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар

05:15 18.01.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский СНБО
Зеленский СНБО
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский отрицает взятие Соледара российскими войсками, утверждая, что бои за город продолжаются, в попытке добиться новых поставок военной техники от западных стран. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
Министерство обороны РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление к северо-западу и юго-западу от города.
Однако Зеленский утверждал, что в Соледаре продолжаются бои, в своём вечернем обращении к стране 15 января. А вечером 16 января пресс-атташе восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что военные киевского режима якобы находятся в Соледаре и "дают отпор" российским войскам.

“Зеленский делает это специально, потому что ВСУ ждут новую военную технику от Запада. Он пытается зацепиться за что-то", - утверждает Борзенко

Он добавил, что такие действия не имеют смысла, поскольку и в США, и в Европе "прекрасно знают", что киевский режим утратил контроль над городом.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
- РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 09:53
В ВСУ признали, что оставили Соледар, но Зеленский все отрицаетВ украинских войсках признали, что оставили Соледар. Эту информацию 15 января подтвердил командир ВСУ с позывным "Мадьяр". Его слова процитировало украинское издание "Страна.ua"
 
НовостиСпецоперацияжурналистСоледарВладимир ЗеленскийВСУ
 
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