https://ukraina.ru/20230118/1042709840.html
Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар - 18.01.2023 Украина.ру
Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
Владимир Зеленский отрицает взятие Соледара российскими войсками, утверждая, что бои за город продолжаются, в попытке добиться новых поставок военной техники от западных стран. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко
2023-01-18T05:15
2023-01-18T05:15
2023-01-18T05:15
новости
спецоперация
журналист
соледар
владимир зеленский
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039270100_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_8424834f38ad322fe520f939030e4843.jpg
Министерство обороны РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление к северо-западу и юго-западу от города. Однако Зеленский утверждал, что в Соледаре продолжаются бои, в своём вечернем обращении к стране 15 января. А вечером 16 января пресс-атташе восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что военные киевского режима якобы находятся в Соледаре и "дают отпор" российским войскам.Он добавил, что такие действия не имеют смысла, поскольку и в США, и в Европе "прекрасно знают", что киевский режим утратил контроль над городом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20230116/1042654803.html
соледар
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1e/1039270100_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_832fdf06a5ab5a360090409a67d484eb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, спецоперация, журналист, соледар, владимир зеленский, всу
Новости, Спецоперация, журналист, Соледар, Владимир Зеленский, ВСУ
Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар
Владимир Зеленский отрицает взятие Соледара российскими войсками, утверждая, что бои за город продолжаются, в попытке добиться новых поставок военной техники от западных стран. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко