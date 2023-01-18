https://ukraina.ru/20230118/1042709840.html

Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар

Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар - 18.01.2023 Украина.ру

Журналист объяснил, почему Зеленский врёт про Соледар

Владимир Зеленский отрицает взятие Соледара российскими войсками, утверждая, что бои за город продолжаются, в попытке добиться новых поставок военной техники от западных стран. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника "Литературная Россия" Алексей Борзенко

2023-01-18T05:15

2023-01-18T05:15

2023-01-18T05:15

новости

спецоперация

журналист

соледар

владимир зеленский

всу

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Министерство обороны РФ объявило об освобождении Соледара 13 января. В настоящее время российские войска продолжают наступление к северо-западу и юго-западу от города. Однако Зеленский утверждал, что в Соледаре продолжаются бои, в своём вечернем обращении к стране 15 января. А вечером 16 января пресс-атташе восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что военные киевского режима якобы находятся в Соледаре и "дают отпор" российским войскам.Он добавил, что такие действия не имеют смысла, поскольку и в США, и в Европе "прекрасно знают", что киевский режим утратил контроль над городом.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20230116/1042654803.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, спецоперация, журналист, соледар, владимир зеленский, всу