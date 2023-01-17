https://ukraina.ru/20230117/1042690477.html

"От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией — 40". Как Украина потеряла шанс на мир

"От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией — 40". Как Украина потеряла шанс на мир - 17.01.2023 Украина.ру

"От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией — 40". Как Украина потеряла шанс на мир

17 января 2007 г. скончался известный харьковский политик, депутат Верховной Рады Евгений Кушнарев, накануне получивший смертельное огнестрельное ранение. В... Украина.ру, 17.01.2023

2023-01-17T01:00

2023-01-17T01:00

2023-01-17T01:00

история

история

2000-е

федерализация

оранжевая революция

харьков

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17 января 2007 г. скончался известный харьковский политик, депутат Верховной Рады Евгений Кушнарев, накануне получивший смертельное огнестрельное ранение. В эпоху первого Майдана он был одним из наиболее ярких публичных оппонентов "оранжевого режима" и оставил яркий след как в региональной так и во всеукраинской политике. Детство и юность Евгения Кушнарева связаны с регионом, который принято назвать Юго-Востоком Украины, и который во многом совпадает с исторической Новороссией. Родился он в Харькове, рос в Мелитополе (Запорожская область), в ВУЗ поступил в Одессе, а продолжил высшее образование снова в Харькове, получив диплом инженера-строителя.После ВУЗа Кушнерев работал по специальности на Харьковском заводе железобетонных конструкций №1, где он работал инженером конструктором, начальником цеха, заместителем начальника конструкторского отдела.Политическую деятельность он начал вступив в КПСС в 1981 г. и затем пройдя путь от инструктора одного из райкомов, до заведующего орготделом харьковского Горкома КПУ. Пик его партийной карьеры пришелся на годы горбачевской Перестройки и Кушнарев был среди тех, кто с энтузиазмом воспринял идеи последнего советского лидера.В конце 1989 г. внутри КПСС вызрела так называемая "Демократическая платформа" одним из лидеров которой был Борис Ельцин. Она объединяла тех членов партии, которые желали ее трансформации в социал-демократическую политическую силу реформирующую советский союз. Организационна Демплатформа опиралась на сеть т.н. "партклубов" — неформальных ячеек, которые объединяли демократически настроенных коммунистов параллельно с существующей системой партийных организаций.Вскоре лидером харьковского партклуба и тамошних сторонников демократической платформы стал Евгений Кушнарев. Показательно, что именно в Харькове в 1991 г. прошел "Демократический конгресс" — всесоюзное объединение политических сил, оппозиционных партийному и советскому руководству.Нужно отметить, что эти силы объективно способствовали распаду СССР, выступая против проекта союзного договора, предлагаемого центром. Именно в документах Харьковского конгресса появляется определение Содружество независимых государств, которое вскоре будет взято на вооружение творцами Беловежского сговора.Однако для того, чтобы дать адекватную политическую оценку событиям тех дней, и участию в них того же Кушнарева, стоит отметить, что вто время как на Западной Украине оппозиционные коммунистической партии силы оформлялись в националистический "Народный Рух", в Харькове, а так же Днепропетровске, Одессе, Крыму такие политики считали себя частью общесоюзного демократического движения.В 1990 г. Кушнарев и его команда побеждает на первых свободных выборах харьковского городского совета, Евгения Петровича избирают его председателем. А в 1994 г. Кушнарев снова выигрывает, теперь уже первые в истории прямые выборы харьковского мэра. На всем постсоветском пространстве дважды подряд возглавить город удалось мало кому из мэров первой демократической волны. Это свидетельствует о том, что на фоне масштабного социально-экономического кризиса "лихих 90-х" ему удалось сохранить доверие горожан. Сделать это мэр может только успешной работой по управлении городским хозяйством. Так же в 1990 Кушнарева выбирают депутатом тогда еще Верховного совета УССР, которому предстоит переоформиться в Верховную Раду первого созыва.Во второй половине 1990-х — первой половине 2000-х Кушнарев из муниципальной и публичной политики уходит на государственную службу.В 1996 — 1998 г. он занимал пост главы администрации президента Леонида Кучмы, сменив в этой должности Дмитрия Табачника — в будущем еще одного яркого "антиоранжевого" политика. Следующая ступень административной карьеры Кушнарева — руководство Харьковской областной государственной администрацией в 2000 — 2004 гг. Здесь он снова демонстрирует свои способности управленца — область под его руководством демонстрирует высокие показатели социально-экономического развития.В 2001 г. Харьков стал местом проведения украино-российского экономического бизнес-форума, в работе которого приняли участие Леонид Кучма и Владимир Путин. Кушнарев выступал в роли председателя мероприятия.Однако по-настоящему широкую известность на Украине и за ее пределами Евгений Кушнарев приобрел в революционном 2004 г.На президентских выборах он активно поддержал Виктора Януковича, на тот момент действующего премьер-министра страны против бывшего премьер-министра Виктора Ющенко.После того, как 21 ноября состоялся второй тур голосования в на майдане Независимости в Киеве стартовала массовая акция протеста под оранжевыми флагами избирательной кампании Ющенко. Умело используя технологии ненасильственного сопротивления при дипломатической поддержке стран Запада команда Виктора Ющенко добилась отмены результатов выборов. При этом решением Львовского, Волынского, Тернопольского Ивано-Франковского и Киевского областных советов именно Ющенко был объявлен победителем избирательной гонки.Ответные действия предприняли местные органы власти тех регионов, где Виктор Янукович получил наибольшую поддержку.26 ноября Луганский областной совет принял постановление "Об укреплении организационной структуры местной власти в Луганской области" которым совет создает собственный орган исполнительной власти — исполком. В этом же решении содержался и такой пункт:"Внести на рассмотрение съезда органов местного самоуправления и исполнительной власти Юго-Восточных территорий Украины предложение об организации рабочей группы по созданию и формированию налоговой, платежной, банковской, финансовой системы Юго-Восточных территорий".Принято считать, что это решение запускало процесс создания на Юго-Востоке автономной республики, не подчиняющейся Киеву, в случае если там неконституционным образом придет к власти Виктор Ющенко.В тот же день в резолюции собрания сторонников Януковича в Одессе впервые прозвучало слово Новороссия — так предлагалось назвать регион с центром в Одессе, который объявит о своем отделении от Украины, если в Киеве в результате переворота к власти придут националистические силы.На следующий день решение, аналогичное луганскому, принял и харьковский областной совет. Его инициатором был Кушнарев. Помимо создания органа исполнительной власти во главе с действующим губернатором харьковские депутаты обязали представительства госказначейства и госбанка приостановить налоговые отчисления из области в бюджет Украины. Решения эти носили скорее декларативный характер, но благодаря личному политическому весу Кушнарева вызвали большой резонанс.28 ноября 2004 г. в г. Северодонецке Луганской области состоялся съезд представителей местных советов Южных и Восточных регионов страны. На съезде присутсвовал мэр Москвы Юрий ЛужковОдним из самых заметных моментов съезда стало выступление харьковского губернатора Евгения Кушнарева. Заверив собравшихся в приверженности территориальной целостности и независимости Украины он продолжил репликой, ставшей знаменитой:"Но не надо испытывать наше терпение. На любой выпад у нас есть достойный ответ вплоть до самых крайних мер. Я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией — 40".Неслучайно в резолюции съезда именно Харьков был объявлен центром, координирующим действия местных властей поддержавших Януковича регионов.Там же говорилось о том, что выбор в пользу своего кандидата они готовы отстаивать в т.ч. и крайними мерами "вплоть до проведения референдума по вопросу возможного изменения административно-территориального устройства Украины". В обращении съезда была названа и дата такого референдума, на который будут вынесены "вопросы статуса территорий" — 12 декабря.И сам съезд, выступления его участников и принятые ими документы произвели эффект разорвавшейся бомбы. И хотя в конечном итоге победа досталась Виктору Ющенко, однако получена она была не явочным порядком, а ценой конституционной реформы и назначения еще одного тура выборов.4 декабря 2004 г. состоялся еще один съезд депутатов местных советов аналогичный Северодонецкому. На этот раз в Харькове, инициатором его был Кушнарев. Он предложил альтернативный выход из политического кризиса — не назначать неконституционный третий тур, а вместо этого провести полностью новые выборы с новыми кандидатами. Однако этот призыв не был услышан.Выступление на Северодонецком съезде сделало Кушнарева самым популярным после Януковича политиком Юго-Востока и фигурантом уголовного дела по обвинению в сепаратизме. В августе 2005 г. он даже был арестован на восемь дней.В январе 2005 г. Кушнарев создает собственную партию "Новая демократия", а уже в ноябре он принимает решение о ее слиянии с Партией Регионов. В 2006 г. Кушнарев, получивший 11 номер в избирательном списке регионалов был избран народным депутатом Украины и стал заместителем председателя фракции ПР в Раде.Период оппозиционной борьбы в парламенте времен Ющенко можно назвать апогеем политической карьеры Евгения Кушнарева. В 2006 г. при его активном участии была создана коалиция с коммунистами и социалистами которая позволила Виктору Януковичу вновь занять пост премьер-министра. Это событие воспринималось как реванш "антиоранжевых" сил.После ухода Януковича и ряда его ближайших сподвижников в исполнительную власть Кушнарев становится фактически публичны политиком Партии Регинов номер 1, олицетворяя собою все "идеологические" программные тезисы партии — неприятие евроатлантической интеграции, борьба за статус русского языка и права регионов.Однако 17 января 2007 г. жизнь Евгения Кушнарева трагически оборвалась. По официальной версии он погиб в результате несчастного случая на охоте, получив накануне смертельное ранение в живот. Однако среди сторонников харьковского политика существовала и версия о намереном устранении Кушнарева.Рецепты, которые предлагал Евгений Кушнарев, давали Украине шанс избежать катастрофического сценария, но его собственная гибель стала предвестником надвигающегося краха. После Кушнарева никто из ведущих украинских политиков всерьез уже не пытался сдвинуть страну с гибельной траектории.

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Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

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история, 2000-е, федерализация, оранжевая революция, харьков