Эксперт рассказал о важности взятия Артёмовска
© AP / Libkos
© AP / Libkos
Падение Артёмовска (Бахмута), ожидающееся в связи со взятием российскими войсками Соледара, откроет дорогу на Славянск и Краматорск. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Он расценил освобождение Соледара как "начало реального продвижения в деле освобождения Донбасса".
Скориков рассказал, что та часть Донбасса, где последние месяцы идут ожесточённые бои — Артёмовск, Соледар, а также Марьинка — фактически представляет из себя городскую агломерацию, и именно поэтому бои за эту местность имеют такой упорный характер.
Соответственно, если наши вооружённые силы смогут занять этот ключевой стратегический участок, дальше уже вести наступление можно будет гораздо быстрее
Он добавил, что режим президента Украины Владимира Зеленского превратил Артёмовск в своего рода "идеологический и политический центр", используемый для пропаганды. Он напомнил о визите Зеленского в этот город, в связи с чем западная пропаганда "раздула несчастный Бахмут", представляя его чуть ли не новым Сталинградом.
Поэтому падения Артёмовска ударит "по морально-психологическому духу" ВСУ, считает Скориков.
Двадцатого декабря украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Артёмовск. Он якобы посетил передовые позиции ВСУ в Артёмовске и наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Сразу после этого он отправился с широко разрекламированным западными СМИ визитом в США.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
25 декабря 2022, 05:15Кнутов: Залужный был готов отдать Артемовск, но туда приехал Зеленский После освобождения Артемовска (Бахмута) в ДНР перед российскими войсками откроется дорога на Краматорск и Славянск. Бои имеют стратегическое значение на Донецком направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов