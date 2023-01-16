https://ukraina.ru/20230116/1042640978.html

Эксперт рассказал о важности взятия Артёмовска

Эксперт рассказал о важности взятия Артёмовска - 16.01.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал о важности взятия Артёмовска

Падение Артёмовска (Бахмута), ожидающееся в связи со взятием российскими войсками Соледара, откроет дорогу на Славянск и Краматорск. Об этом в интервью Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-01-16T07:00

2023-01-16T07:00

2023-01-16T07:00

новости

спецоперация

артёмовск (бахмут)

соледар

марьинка

донбасс

всу

славянск

краматорск

владимир зеленский

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Он расценил освобождение Соледара как "начало реального продвижения в деле освобождения Донбасса".Скориков рассказал, что та часть Донбасса, где последние месяцы идут ожесточённые бои — Артёмовск, Соледар, а также Марьинка — фактически представляет из себя городскую агломерацию, и именно поэтому бои за эту местность имеют такой упорный характер.Он добавил, что режим президента Украины Владимира Зеленского превратил Артёмовск в своего рода "идеологический и политический центр", используемый для пропаганды. Он напомнил о визите Зеленского в этот город, в связи с чем западная пропаганда "раздула несчастный Бахмут", представляя его чуть ли не новым Сталинградом.Поэтому падения Артёмовска ударит "по морально-психологическому духу" ВСУ, считает Скориков.Двадцатого декабря украинские СМИ сообщили о поездке Зеленского в Артёмовск. Он якобы посетил передовые позиции ВСУ в Артёмовске и наградил бойцов знаками отличия и ценными подарками. Сразу после этого он отправился с широко разрекламированным западными СМИ визитом в США.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221225/1042112374.html

соледар

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецоперация, артёмовск (бахмут), соледар, марьинка, донбасс, всу, славянск, краматорск, владимир зеленский, иван скориков