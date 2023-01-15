https://ukraina.ru/20230115/1042633361.html

Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница

Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница - 15.01.2023 Украина.ру

Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница

Городская больница №2 Горловки (ДНР) получила повреждения в результате ночного обстрела города силами киевского режима. Об этом сообщил 15 января в своём Telegram-каналэ мэр Горловки Иван Приходько

2023-01-15T08:59

2023-01-15T08:59

2023-01-15T08:59

новости

спецоперация

иван приходько

горловка

обстрелы

всу

киевский режим

сцкк

днр

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Также в результате обстрела пострадали котельная, частный дом и многоквартирный жилой дом, проинформировал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 3 часа ночи ВСУ выпустило по Горловке 4 снаряда калибром 155 миллиметров, обстрел вёлся из района населённого пункта Новгородское. Ещё три снаряда того же калибра были выпущены по городу в 23:55 14 января, сообщило представительство.Расположенная в 50 километрах севернее Донецка Горловка является одним из крупнейших городов ДНР. Она подвергается обстрелам киевского режима начиная с 2014 года.

https://ukraina.ru/20230112/1042563996.html

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новости, спецоперация, иван приходько, горловка, обстрелы, всу, киевский режим, сцкк, днр