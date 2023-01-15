https://ukraina.ru/20230115/1042633361.html
Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница
Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница - 15.01.2023 Украина.ру
Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница
Городская больница №2 Горловки (ДНР) получила повреждения в результате ночного обстрела города силами киевского режима. Об этом сообщил 15 января в своём Telegram-каналэ мэр Горловки Иван Приходько
2023-01-15T08:59
2023-01-15T08:59
2023-01-15T08:59
новости
спецоперация
иван приходько
горловка
обстрелы
всу
киевский режим
сцкк
днр
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Также в результате обстрела пострадали котельная, частный дом и многоквартирный жилой дом, проинформировал мэр.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 3 часа ночи ВСУ выпустило по Горловке 4 снаряда калибром 155 миллиметров, обстрел вёлся из района населённого пункта Новгородское. Ещё три снаряда того же калибра были выпущены по городу в 23:55 14 января, сообщило представительство.Расположенная в 50 километрах севернее Донецка Горловка является одним из крупнейших городов ДНР. Она подвергается обстрелам киевского режима начиная с 2014 года.
https://ukraina.ru/20230112/1042563996.html
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Украина.ру
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новости, спецоперация, иван приходько, горловка, обстрелы, всу, киевский режим, сцкк, днр
Новости, Спецоперация, Иван Приходько, Горловка, обстрелы, ВСУ, киевский режим, СЦКК, ДНР
Киевский режим обстрелял Горловку: пострадала больница
Городская больница №2 Горловки (ДНР) получила повреждения в результате ночного обстрела города силами киевского режима. Об этом сообщил 15 января в своём Telegram-каналэ мэр Горловки Иван Приходько
Также в результате обстрела пострадали котельная, частный дом и многоквартирный жилой дом, проинформировал мэр.
Городская больница № 2 - повреждено остекление центрального входа хирургического корпуса … Сведения о последствиях обстрела продолжают поступать
Иван Приходько
Мэр Горловки
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что в 3 часа ночи ВСУ выпустило по Горловке 4 снаряда калибром 155 миллиметров, обстрел вёлся из района населённого пункта Новгородское. Ещё три снаряда того же калибра были выпущены по городу в 23:55 14 января, сообщило представительство.
Расположенная в 50 километрах севернее Донецка Горловка является одним из крупнейших городов ДНР. Она подвергается обстрелам киевского режима начиная с 2014 года.