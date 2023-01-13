Путин рассказал о мотивации участников спецоперации
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в российской спецоперации на Украине. Об этом 13 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым
Последний рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных.
"Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - отметил Путин.
Он добавил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.
Вчера, 19:50Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на УкраинеПрезидент Сирии Башар Асад провел переговоры в Дамаске со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым о региональной и международной ситуации, подтвердив поддержку российской спецоперации в Донбассе