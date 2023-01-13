https://ukraina.ru/20230113/1042608603.html

Путин рассказал о мотивации участников спецоперации

Путин рассказал о мотивации участников спецоперации - 13.01.2023 Украина.ру

Путин рассказал о мотивации участников спецоперации

Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в российской спецоперации на Украине. Об этом 13 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым

2023-01-13T13:46

2023-01-13T13:46

2023-01-13T13:38

поддержка

владимир путин

новости

спецоперация

мобилизация

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Последний рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных.Он добавил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.

https://ukraina.ru/20230112/1042593761.html

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2023

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поддержка, владимир путин, новости, спецоперация, мобилизация