Путин рассказал о мотивации участников спецоперации - 13.01.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о мотивации участников спецоперации
Путин рассказал о мотивации участников спецоперации - 13.01.2023 Украина.ру
Путин рассказал о мотивации участников спецоперации
Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в российской спецоперации на Украине. Об этом 13 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым
2023-01-13T13:46
2023-01-13T13:38
поддержка
владимир путин
новости
спецоперация
мобилизация
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Последний рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных.Он добавил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.
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поддержка, владимир путин, новости, спецоперация, мобилизация
поддержка, Владимир Путин, Новости, Спецоперация, мобилизация

Путин рассказал о мотивации участников спецоперации

13:46 13.01.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© POOL
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Внимание со стороны государства к военнослужащим и их семьям, их поддержка является ключевым моментом мотивации для тех, кто участвует в российской спецоперации на Украине. Об этом 13 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым
Последний рассказал о том, как регион поддерживает семьи мобилизованных.

"Когда человек находится в условиях, (где) жизнь подвергается опасности, то тогда внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, различных органов власти является ключевым моментом мотивации действий человека. Ключевым. И то, что вы делаете - это очень важно", - отметил Путин.

Он добавил, что не раз говорил об этом, и ему приятно отметить, что в Башкирии именно таким образом подходят к поддержке мобилизованных.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Вчера, 19:50
Президент Сирии подтвердил поддержку российской спецоперации на УкраинеПрезидент Сирии Башар Асад провел переговоры в Дамаске со специальным представителем президента России по САР Александром Лаврентьевым о региональной и международной ситуации, подтвердив поддержку российской спецоперации в Донбассе
 
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