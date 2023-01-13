Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией - 13.01.2023 Украина.ру
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Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией - 13.01.2023 Украина.ру
Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией
Служба безопасности Украины (СБУ) 13 января в своем телеграм-канале сообщила, что украинские силовики провели учения в Ровненской области на границе с Белоруссией
2023-01-13T11:18
2023-01-13T11:18
белоруссия
новости
диверсии
учения
украина
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"Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные учения в приграничных районах Ровненской области. Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу", - говорится в посте.Как сообщили в ведомстве, по замыслу учений одна из ДРГ попыталась прорваться в город, а другая захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.В начале октября прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тысяч военнослужащих. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого Госпогранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.
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белоруссия, новости, диверсии, учения, украина
Белоруссия, Новости, диверсии, Учения, Украина

Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией

11:18 13.01.2023
 
© forum.guns.ruУкраина, учения, деревянные автоматы
Украина, учения, деревянные автоматы
© forum.guns.ru
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Служба безопасности Украины (СБУ) 13 января в своем телеграм-канале сообщила, что украинские силовики провели учения в Ровненской области на границе с Белоруссией
"Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные учения в приграничных районах Ровненской области. Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу", - говорится в посте.

Как сообщили в ведомстве, по замыслу учений одна из ДРГ попыталась прорваться в город, а другая захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.

"Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, злоумышленники пытались заставить "потерпевших" сотрудничать", - указали в СБУ.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.

В начале октября прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тысяч военнослужащих.
Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении".
До этого Госпогранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.
Пентагон
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