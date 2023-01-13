https://ukraina.ru/20230113/1042603288.html

Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией

Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией - 13.01.2023 Украина.ру

Украинские силовики провели учения на границе с Белоруссией

Служба безопасности Украины (СБУ) 13 января в своем телеграм-канале сообщила, что украинские силовики провели учения в Ровненской области на границе с Белоруссией

2023-01-13T11:18

2023-01-13T11:18

2023-01-13T11:18

белоруссия

новости

диверсии

учения

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103325/59/1033255948_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2ff4ad7210ced3d1e282636d39d3d4e.jpg

"Служба безопасности провела масштабные контрдиверсионные учения в приграничных районах Ровненской области. Силы обороны отработали обезвреживание вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые по легенде пытались совершить прорыв через северную границу", - говорится в посте.Как сообщили в ведомстве, по замыслу учений одна из ДРГ попыталась прорваться в город, а другая захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями.В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.Накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.В начале октября прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко обращал внимание на то, что Украина стянула к границе республики группировку численностью до 15 тысяч военнослужащих. Председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо в середине ноября сообщал, что украинские силовики к настоящему времени взорвали "практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях" и "начинают взрывать все мосты на Волынском направлении". До этого Госпогранкомитет информировал, что в целях реагирования с белорусской стороны выставлены усиленные наряды, активно применяются технические средства охраны, задействованы маневренные группы территориальных органов погранслужбы.

https://ukraina.ru/20230110/1042484847.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

белоруссия, новости, диверсии, учения, украина