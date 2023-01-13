https://ukraina.ru/20230113/1042580172.html

Узурпатор-демократ. На кого ориентируется Зеленский, строя свою Украину

Узурпатор-демократ. На кого ориентируется Зеленский, строя свою Украину - 13.01.2023 Украина.ру

Узурпатор-демократ. На кого ориентируется Зеленский, строя свою Украину

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января 2023 года пафосно и торжественно лишил гражданства сразу четырех депутатов украинского парламента Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

2023-01-13T06:44

2023-01-13T06:44

2023-01-13T08:52

владимир скачко

эксклюзив

украина

владимир зеленский

гражданство

оппозиционеры

россия

российское гражданство

сбу

виктор медведчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042587757_271:0:1409:640_1920x0_80_0_0_42401d7fddb62d12751f99113a120a14.jpg.webp

На том основании, что они — оппозиционные и якобы граждане России. «Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими. …Это не последние такие решения, службы работают», — глубокомысленно и грозно произнес он.Убрать из страныА потом в тот же день на брифинге во Львове вообще призвал лишать гражданства украинцев с российским паспортом. «Наше задание, чтобы все люди, имеющие двойное, тройное гражданство, включая гражданство Российской Федерации, имеющие духовное или политическое влияние на нашу страну, — все эти люди обязательно должны оставаться только с одним гражданством — российским — и жить в соответствующем государстве», — сказал он.При этом президент Украины сказал, что он действует на основании материалов, подготовленных СБУ и Государственной миграционной службой. Но все равно стало очевидно, против кого эти шаги направлены и чего Зеленский боится. Главный объект нападок и репрессий —люди с двойным гражданством или без него, но заподозренные в том, что они имеют российские паспорта.Точно так же понятно, что Зеленскому важно лишить связи с Украиной одного из лидеров полууничтоженной партии «Оппоплатформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Медведчука. Причина та же, что и была, когда Зеленский начал преследовать этого политика задолго до начала нынешнего обострения украинско-российских отношений. Президент Украины элементарно боится, что под давлением России его сменит у руля Украины именно Медведчук. Как кум и лицо, пользующееся доверием президента России Владимира Путина.Сейчас, после того, как спецвоенная операция (СВО) показала Кремлю практически полную недееспособность Медведчука в создании «русской Украины» и обнулила расчеты на него, он исчез их первой обоймы политиков, занимающихся украинским направлением. Но Зеленский все же решил добить Медведчука. И на всякий случай, и понимая, что у Кремля не особо большой выбор из тех украинских политиков, на кого можно положиться, создавая пророссийское руководство Украины после победы СВО, и в случае, если Москва все же решит оставить существование какой-то Украины, находящейся в зоне влияния России.Действительно, не на экс-президента Украины Виктора Януковича или его зажравшуюся и полностью политически импотентную братию, оказавшуюся в эмиграции в России, Москве опираться. Там такая публика, что при ней вилки на столе без присмотра оставлять нельзя.Особняком, правда, стоит экс-премьер Николай Азаров, пожалуй, самый эффективный глава правительства Украины за все годы ее независимости. Но он человек уже в возрасте и тоже подвергается нещадной критике со стороны своих конкурентов и недоброжелателей.Лишение гражданства — инструмент борьбыСледовательно, лишение гражданства — это, по мнению Зеленского и его ближайшей камарильи, важнейший и безотказный инструмент и механизм расправы над конкурентами и оппонентами в борьбе (даже гипотетической) за власть. Наряду с открытыми репрессиями и физическим уничтожением, что тоже практикуется нынешними украинскими неонацистами.За годы своего президентства Зеленский, продолжив политику своего предшественника Петра Порошенко, фактически уничтожил левое движение, запретив Компартию и прочие левые партии. За ним последовали все другие партии, неугодные режиму своей критикой его шагов. Закрыты все свободные и оппозиционные СМИ. Начались гонения на все отстаивающие русский язык и русскую культуру учреждения и структуры, а также уничтожение Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).И вот сейчас, как сообщил нардеп Украины Ярослав Железняк, в украинском парламенте зарегистрирован проект закона, который прописывает правовой механизм досрочного прекращения депутатских полномочий представителей так называемых «пророссийских» партий в рамках Конституции.Это в первую очередь те более 15 партий, который уже были запрещены по решению карманных судов: «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Справедливость и развитие», «Наши», «Держава», «Блок Владимира Сальдо», Социалистическая партия Украины, «Левая оппозиция», «Партия Шария», ОПЗЖ и другие. Точно так же в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о лишении мандатов местных депутатов от запрещенных в Украине партий.«Коллега из нашей временной специальной комиссии по вопросам международного права Александр Бакумов зарегистрировал проект закона № 8345, который предлагает правовой механизм досрочного прекращения полномочий народных депутатов Украины, избранных от политических партий, деятельность которых запрещена судом», — анонсировал расправу Железняк в своем Telegram-канале.Это вызвало протесты депутатов других парламентских партий, которые понимают, что они следующие на очереди. Так, собственно, и происходит. В четверг, 12 января 2023 года, партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (ПЕС) опубликовала заявление, в котором расценила исключение их лидера из состава депутатской делегации в ПАСЕ как умышленный срыв и тотальное обнуление его деятельности. Как человека, который конструктивно и по делу критикует Зеленского и его курс.По этому поводу ПЕС утверждает: «Исключение Петра Порошенко из состава делегации Верховной Рады в ПАСЕ — неадекватное решение власти, противоречащее принципу политического единства, и очередная попытка ограничить дипломатическую деятельность пятого президента, направленную на укрепление международной коалиции в поддержку Украины». Несмотря даже на то, что формально решение об исключении Порошенко из делегации в ПАСЕ принял Комитет по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству. Но ПЕС это не обмануло и не могло обмануть: всем хорошо известна мелочная мстительность амбициозного Зеленского, который совсем не терпит критики в свой адрес. Поэтому об этом решении ПЕС говорит, что «на самом деле, оно принималось в пределах правительственного квартала, но точно не в стенах Верховной Рады».Другой частью своего раздвоенного политязыка, правда, ПЕС попытался лизнуть Зеленского и отравить своих конкурентов из ОПЗЖ, потребовав полностью очистить парламент от остатков распавшейся партии Медведчука и «отречься от практики совместных с ними голосований при принятии законов».Запад прозреваетОднако и министр юстиции Украины Денис Малюська поддерживает репрессии против политиков и заявлял, что деятельность депутатов оппозиционных партий будет под пристальным наблюдением властей, и в перспективе их могут лишить мандатов. По его мнению, наказание за антигосударственную деятельность не противоречит Конституции Украины, особенно если такую борьбу инициирует парламент.И, в принципе, понятно, как это называется. Причем понятно даже на западе, где режим Зеленского пользуется большим авторитетом и является главным реципиентом западной помощи и деньгами, и оружием на войну с Россией. Но главный редактор издания The American Conservative писатель Тэд Галлен Карпентер опубликовал авторскую статью, в которой обвинил во лжи как своих коллег-журналистов, так и американских политиков и заявил: «Украина — это ложная демократия. Украина не является бастионом свободы, описанным большинством западных СМИ. Украина лжива и недемократична. Западные болельщики Украины, похоже, не испытывают стыда».По его словам, в демократических странах не запрещают оппозиционные партии и оппозиционные СМИ, не подвергают жесткой цензуре все средства массовой информации, которые позволяют себе оставаться открытыми и свободными. Подлинные демократические власти не запрещают церкви, которые не поддерживают действующих высокопоставленных политиков, не сажают в тюрьму противников режима, не осуждают без надлежащей правовой процедуры, не применяют пыток к политическим заключенным. В стране с демократическим устройством не публикуют черные списки отечественных и зарубежных критиков. Но Карпентер пишет: «Все вышеперечисленное Зеленский и его команда совершили неоднократно и продолжают совершать. Попытки подавить внутренних критиков стали очевидны всего через несколько дней после Майдана и прихода к власти политиков, поставленных Вашингтоном. С приходом к власти нынешние украинские чиновники сразу стали преследовать политических диссидентов, принимали меры цензуры и не допускали иностранных журналистов, которых их критиковали. Таким оскорбительным действиям подверглись американские Amnesty International, Human Rights Watch, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другие независимые наблюдатели».И к этому вдобавок можно только вспомнить, что подобными методами широко и вольготно действовали преимущественно две державы, признанные всеми тоталитарными режимами.СССР начинал с лишения гражданстваПамять об одной из них — СССР во главе с коммунистическими вождями — режим Зеленского хочет всячески вытравить или хотя бы экстраполировать ее недостатки на сегодняшнюю Россию, являющуюся правопреемником Союза. Другую — нацистскую Германию Адольфа Гитлера — в неонацистской Украине всячески возносят до небес, держат за пример для подражания и источник вдохновения для современных свершений, копируя в управлении государством идеологические и приемы, и практики.В советской России еще до образования СССР тогдашний ее вождь Владимир Ленин, приветствуя всевозможные скорые и массовые расправы с внутренними врагами, все же видел в лишении советского гражданства способ и избавиться от влиятельных оппонентов и оставить их в живых, не подвергая страну новым нападкам и обвинениям. Так, в сентябре 1920 года были лишены гражданства и высланы за границу лидеры меньшевиков — Павел Аксельрод, Юлий Мартов и его зять Федор Дан, а также другие видные меньшевики. Так Ленин, в частности, спасал от неминуемой расправы своего друга Мартова. А в мае 1922 года Ленин вообще предложил заменить применение смертной казни для активно выступающих против советской власти высылкой за границу.И уже осенью 1922 года случились пять рейсов с высылкой за границу и лишением гражданства под общим названием «философский пароход». На пароходах из Одессы и Севастополя и поездами из Москвы в Латвию и Германию был отправлен 81 представитель интеллигенции, в том числе и философы. Вместе с членами семей общее число высланных из страны составило, по разным данным, то ли 228, то ли 272 человека. И билеты на пароходы были оплачены советским правительством, а вот на поезда проездные документы выезжающие приобретали сами. Но приобретали — это спасало жизнь. После этого в СССР надолго были запрещены все партии, кроме РКП(б) — ВКП(б) — КПСС.После смерти Ленина Сталин так только один раз лопухнулся, когда в 1929 году выслал за границу и 1932 году лишил советского гражданства своего заклятого врага Льва Троцкого. И тот гадил Сталину до августа 1940 года, когда точку в их отношениях поставил ледоруб Рамона Меркадера на седой голове изгнанника.После этого оппонентов коммунизма в ССР или расстреливали, или — уже после Сталина, как Никиту Хрущева или других по-разному проштрафившихся высокопоставленных комми-вождей из Политбюиро ЦК — отправляли на пенсию и держали под присмотром до смерти. И самыми громкими политическими лишенцами гражданства стали в 1974 году писатель Александр Солженицын, а потом, в 1978 году, — генерал-майор Петр Григоренко, который стал диссидентом и всячески осуждал советский политический режим. Среди прочих лишенцев были в основном писатели, шахматисты, режиссеры, поэты, музыканты, танцоры и прочие диссиденты-правозащитники, которые либо высылались из страны, либо оказывались «отказниками» — теми, кто бежал на Запад или отказывался возвращаться в СССР.Гитлер — последовательный продолжательТочно такая же картина, на 100% слизанная с советского опыта, была и в гитлеровской Германии. Придя законным путем к власти в январе 1933 года, Гитлер уже к лету 1943 года запретил все ненационалистические политические партии и обеспечил парламентское большинство своей НСДАП (Национал-социалистической рабочей партии Германии) и лишил немецкого гражданства всех, кто либо сам покинул страну, либо кого выслали из нее под давлением. Это касалось и политиков, и общественных деятелей, и мастеров культуры и литературы, которых объявляли «извращенцами» и «ренегатами».На основании сразу же принятых законов «О защите народа и государства» и «О чрезвычайных полномочиях» и после провокации с поджогом рейхстага канцлеру Гитлеру были предоставлены крайне широкие, а потом и чрезвычайные полномочия. Пошли аресты без суда и санкций прокуратуры и следствия людей, представляющих опасность для государства и народа (по всей Германии было арестовано порядка 46 тысяч коммунистов). В июне 1933 года была запрещена СДПГ: ее членов объявили врагами народа и государства. Любой мог попасть под этот закон, что и делалось. В июле запрещена организация новых партий. К осени 1933 года была ликвидирована многопартийность. Все эти манипуляции позволили Гитлеру и его НСДАП получить 100% голосов и занять все места в парламенте.А чтобы окончательно подавить оппозицию даже в своей партии, Гитлер спровоцировал летом 1934 года так называемую «Ночь длинных ножей» — расправу над руководством штурмовых отрядов (СА) во главе со своим самым старым соратником по борьбе Эрнстом Ремом. Рем был не согласен Гитлером, который пошел на сговор с империалистической бизнес-элитой Германии и требовал продолжения «национал-социалистической революции», а на самом деле хотел стать главным в Германии и подчинить себе армию. Гитлер уговаривал Рема не делать этого, но вождь штурмовиков ответил: «То, о чем объявил этот ефрейтор, нас не касается. Я не собираюсь придерживаться соглашения. Гитлер вероломен и должен отправиться, по крайней мере, в отпуск. Если он не с нами, то мы сделаем свое дело и без Гитлера».И 1 июля 1934 года он был застрелен в камере тюрьмы по прямому приказу Гитлера. А вместе со штурмовиками были уничтожены Грегор Штрассер, один из основателей НСДАП, лидер «левого крыла» нацистской партии, близкого к национал-большевизму, полицай-президент Баварии Густав фон Кар, в свое время руководивший подавлением знаменитого Пивного путча 1923 года, когда чуть не убили Гитлера, генерал в отставке Курт фон Шлейхер, предшественник Гитлера на посту рейхсканцлера Германии. Был убит (по одной из версий забит гестаповцами до смерти) еще один знаковый персонаж — Бернхард Штемпфле, монах, философ и публицист, который даже помогал Гитлеру писать его "Майн Кампф", но слишком много знал о прошлом фюрера и о его личной жизни.РезюмеТак и было сформировано государство-диктатура под руководством фюрера, вождя -- Гитлера.И к этому можно добавить, что в современной России лишить гражданства может быть лицо, уличенное в шпионаже, террористической деятельности и экстремизме. Да и то сделать это крайне сложно. К тому же, современная Россия вернула гражданстве всем, кто был лишен его в СССР и захотел его вернуть.Ну а Запада сегодня смотрит за Зеленской с позиции двойных стандартов и политической целесообразности: раз он борется с Россией, значит, и с демократией в своей стране и с ее гражданами может делать все, что угодно. А американские республиканцы предложили установить в Конгрессе США бюст Зеленского – за заслуги перед мировой демократией. И скорую психиатрическую помощь никто не вызывал…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230111/1042523589.html

https://ukraina.ru/20230107/1042428927.html

https://ukraina.ru/20230112/1042569868.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

владимир скачко, эксклюзив, украина, владимир зеленский, гражданство, оппозиционеры, россия, российское гражданство, сбу, виктор медведчук