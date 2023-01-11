https://ukraina.ru/20230111/1042529381.html

Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян

Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян - 11.01.2023 Украина.ру

Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян

Распространенная главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ) информация о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд россиян, годных к военной службе, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

2023-01-11T12:37

2023-01-11T12:37

2023-01-11T12:37

песков

мобилизация

новости

гур моу

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Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР МОУ заявили о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России поручила своим пограничным подразделениям обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, пригодных к военной службе."Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующее сообщение СМИ.Песков ранее призывал не верить сообщениям телеграм-каналов о том, что близится новая волна мобилизации в РФ.

https://ukraina.ru/20230109/1042464412.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

песков, мобилизация, новости, гур моу