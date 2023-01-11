Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян - 11.01.2023 Украина.ру
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Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян
Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян - 11.01.2023 Украина.ру
Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян
Распространенная главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ) информация о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд россиян, годных к военной службе, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2023-01-11T12:37
2023-01-11T12:37
песков
мобилизация
новости
гур моу
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР МОУ заявили о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России поручила своим пограничным подразделениям обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, пригодных к военной службе."Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующее сообщение СМИ.Песков ранее призывал не верить сообщениям телеграм-каналов о том, что близится новая волна мобилизации в РФ.
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песков, мобилизация, новости, гур моу
Песков, мобилизация, Новости, ГУР МОУ

Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян

12:37 11.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Азербайджана И. Алиевым - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Распространенная главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ) информация о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд россиян, годных к военной службе, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР МОУ заявили о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России поручила своим пограничным подразделениям обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, пригодных к военной службе.
"Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующее сообщение СМИ.
Песков ранее призывал не верить сообщениям телеграм-каналов о том, что близится новая волна мобилизации в РФ.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 14:32
Песков: поставки Украине французских танков не помешают достичь целей СВОПоставки Украине французских танков ничего не изменят и не помешают достичь целей специальной военной операции (СВО) России. Об этом 9 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 
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