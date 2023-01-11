https://ukraina.ru/20230111/1042529381.html
Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян
Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян - 11.01.2023 Украина.ру
Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян
Распространенная главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ) информация о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд россиян, годных к военной службе, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
2023-01-11T12:37
2023-01-11T12:37
2023-01-11T12:37
песков
мобилизация
новости
гур моу
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на ГУР МОУ заявили о том, что с 9 января 2023 года ФСБ России поручила своим пограничным подразделениям обеспечить ограничение выезда за пределы территории РФ граждан, пригодных к военной службе."Это обычная информационная "утка", информационная диверсия, скажем так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, комментируя соответствующее сообщение СМИ.Песков ранее призывал не верить сообщениям телеграм-каналов о том, что близится новая волна мобилизации в РФ.
https://ukraina.ru/20230109/1042464412.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
песков, мобилизация, новости, гур моу
Песков опроверг сообщения ГУР МОУ об ограничениях на выезд военнообязанных россиян
Распространенная главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины (МОУ) информация о якобы введенных ФСБ ограничениях на выезд россиян, годных к военной службе, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков