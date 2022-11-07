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Папа римский признался в любви к русскому народу

Папа римский признался в любви к русскому народу - 07.11.2022 Украина.ру

Папа римский признался в любви к русскому народу

Папа римский Франциск 6 ноября в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн признался в любви к русскому и украинскому народам

2022-11-07T10:00

2022-11-07T10:00

2022-11-07T10:16

папа римский

новости

россия

украина

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Он отметил, что находится "между двумя народами, которые любит".Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским."Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу".Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане."Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.

https://ukraina.ru/20221027/1040180610.html

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папа римский, новости, россия, украина