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Папа римский признался в любви к русскому народу
Папа римский признался в любви к русскому народу - 07.11.2022 Украина.ру
Папа римский признался в любви к русскому народу
Папа римский Франциск 6 ноября в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн признался в любви к русскому и украинскому народам
2022-11-07T10:00
2022-11-07T10:00
2022-11-07T10:16
папа римский
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украина
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Он отметил, что находится "между двумя народами, которые любит".Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским."Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу".Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане."Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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папа римский, новости, россия, украина
Папа римский признался в любви к русскому народу
10:00 07.11.2022 (обновлено: 10:16 07.11.2022)
Папа римский Франциск 6 ноября в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн признался в любви к русскому и украинскому народам
"Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу", — сказал понтифик.
Он отметил, что находится "между двумя народами, которые любит".
Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.
"Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.
Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу".
"Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения", — сказал он.
Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане.
"Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.
В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.