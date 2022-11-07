Папа римский признался в любви к русскому народу - 07.11.2022 Украина.ру
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Папа римский признался в любви к русскому народу
Папа римский признался в любви к русскому народу - 07.11.2022 Украина.ру
Папа римский признался в любви к русскому народу
Папа римский Франциск 6 ноября в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн признался в любви к русскому и украинскому народам
2022-11-07T10:00
2022-11-07T10:16
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Он отметил, что находится "между двумя народами, которые любит".Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским."Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу".Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане."Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
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папа римский, новости, россия, украина
Папа Римский, Новости, Россия, Украина

Папа римский признался в любви к русскому народу

10:00 07.11.2022 (обновлено: 10:16 07.11.2022)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
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Папа римский Франциск 6 ноября в ходе пресс-конференции на борту самолета на пути в Рим по завершении поездки в Бахрейн признался в любви к русскому и украинскому народам
"Я высоко ценю русский народ, российский гуманизм. Достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет нас на христианство. Я питаю любовь к русскому народу и также к украинскому народу", — сказал понтифик.
Он отметил, что находится "между двумя народами, которые любит".
Понтифик вновь напомнил, как на следующий день после начала боевых действий на Украине он посетил российское посольство в Ватикане, как выражал свое желание поехать в Россию, как дважды беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.
"Делается работа по сближению, по поиску решений. Святой престол делает то, что должен делать. И для освобождения пленных. Но это то, что мы делаем всегда", — заметил он.
Папа Франциск с болью отметил жестокость, которая проявляется во время боевых действий. При этом он подчеркнул, что "жестокость не свойственна русскому народу".

"Русский народ велик. А это относится к наемникам и солдатам, которые идут воевать как на похождения", — сказал он.

Понтифик вновь заявил, что человечество в настоящее время имеет дело с третьей мировой войной. В этой связи он напомнил об острых конфликтах в Йемене, Мьянме, Эфиопии, Сирии, Ливане.
"Сегодня величайшее бедствие — это производство оружия. Если бы в течение года не производилось оружие, голод в мире закончился бы", — отметил он.
В ходе своей пастырской поездки в Бахрейн папа Франциск неоднократно призывал молиться за достижение мира на Украине.
Зеленский Ватикан Папа Римский Франциск
27 октября, 08:56
Папа Римский объявил о намерении выступить миротворцем по УкраинеПапа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана "делать всё возможное для достижения на Украине мира". Об этом 27 октября сообщил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, пишут РИА Новости
 
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