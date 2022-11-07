https://ukraina.ru/20221107/1040541885.html

Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"

Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием" - 07.11.2022 Украина.ру

Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"

Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, и ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье китайского издания Baijiahao

2022-11-07T08:10

2022-11-07T08:10

2022-11-07T08:10

pc-24 «ярс» (ракета)

новости

китай

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102757/29/1027572932_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_f4c0f35b630c0e47c998dca9612d8323.jpg

"Главная особенность заключается в том, что она (ракета "Ярс" – ред.) обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира", - сказано в публикации.В статье отмечается полезная нагрузка "Ярса".Упоминается и еще одна "невероятная способность" ракеты. "Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна!" – пишет издание.Оно резюмирует, что поэтому западным странам следует правильно оценить ситуацию и "отступить, даже если это будет трудно".Ранее обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос включил "Ярс" в перечень самых грозных вооружений России. Он отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М"."Ярс" (РС-24) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина – 17,8 метра, а стартовая масса – 46 тонн. Масса полезной нагрузки заявлена в 1 250 килограммов.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

pc-24 «ярс» (ракета), новости, китай, запад