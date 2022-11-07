Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием" - 07.11.2022 Украина.ру
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Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"
Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием" - 07.11.2022 Украина.ру
Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"
Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, и ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье китайского издания Baijiahao
2022-11-07T08:10
2022-11-07T08:10
pc-24 «ярс» (ракета)
новости
китай
запад
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"Главная особенность заключается в том, что она (ракета "Ярс" – ред.) обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира", - сказано в публикации.В статье отмечается полезная нагрузка "Ярса".Упоминается и еще одна "невероятная способность" ракеты. "Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна!" – пишет издание.Оно резюмирует, что поэтому западным странам следует правильно оценить ситуацию и "отступить, даже если это будет трудно".Ранее обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос включил "Ярс" в перечень самых грозных вооружений России. Он отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М"."Ярс" (РС-24) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина – 17,8 метра, а стартовая масса – 46 тонн. Масса полезной нагрузки заявлена в 1 250 килограммов.
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pc-24 «ярс» (ракета), новости, китай, запад
PC-24 «Ярс» (ракета), Новости, Китай, Запад

Китай призвал Запад уступить России, обладающей "невероятным оружием"

08:10 07.11.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Российская межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" способна поразить любой уголок мира, и ни одна система противоракетной обороны не может остановить это оружие, говорится в статье китайского издания Baijiahao
"Главная особенность заключается в том, что она (ракета "Ярс" – ред.) обладает дальностью стрельбы в 12 тысяч километров. Таким образом, из какой бы точки России ее ни запустили, она способна поразить любой уголок мира", - сказано в публикации.
В статье отмечается полезная нагрузка "Ярса".

"Общая взрывная мощь "Ярса" может быть эквивалентна миллиону тонн!" – указало издание.

Упоминается и еще одна "невероятная способность" ракеты.
"Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже ее хвостовое пламя, вот насколько она страшна!" – пишет издание.
Оно резюмирует, что поэтому западным странам следует правильно оценить ситуацию и "отступить, даже если это будет трудно".
Ранее обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос включил "Ярс" в перечень самых грозных вооружений России. Он отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М".
"Ярс" (РС-24) – твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Калибр составляет 1,86 метра, длина – 17,8 метра, а стартовая масса – 46 тонн. Масса полезной нагрузки заявлена в 1 250 килограммов.
 
PC-24 «Ярс» (ракета)НовостиКитайЗапад
 
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