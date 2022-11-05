Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
За последние два месяца Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в своё распоряжение средства на общую сумму примерно 19 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 ноября на сайте агентства
АРМА утверждает, что данные средства были получены, в основном, за счёт реализации арестованного российского имущества.
Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 млн грн (15,8 млн долларов США – ред.), 1,25 млн долл. США и 2,5 евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 млн долларов США - ред.), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 млн грн (30,2 млн долларов США – ред.), 5,2 млн долл. и 3 млн евро
В сообщении агентства указывается, что за счёт данных средств приобретаются военные облигации и таким образом, осуществляется финансирование вооружённых сил киевского режима.
В настоящее время агентство уже приобрело военные облигации на сумму примерно 12 миллионов долларов, и продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на ещё более чем 11 миллионов долларов, указывается в сообщении.
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В августе кабинет министров киевского режима согласовал указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.