Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов - 05.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221105/1040517849.html
Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов
Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов - 05.11.2022 Украина.ру
Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов
За последние два месяца Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в своё распоряжение средства на общую сумму примерно 19 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 ноября на сайте агентства
2022-11-05T11:01
2022-11-05T11:01
новости
спецоперация
киевский режим
финансы
конфискация
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039793582_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_10ba424afab8c3e27b425c6060e535c8.jpg
АРМА утверждает, что данные средства были получены, в основном, за счёт реализации арестованного российского имущества.В сообщении агентства указывается, что за счёт данных средств приобретаются военные облигации и таким образом, осуществляется финансирование вооружённых сил киевского режима. В настоящее время агентство уже приобрело военные облигации на сумму примерно 12 миллионов долларов, и продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на ещё более чем 11 миллионов долларов, указывается в сообщении.В августе кабинет министров киевского режима согласовал указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
https://ukraina.ru/20220930/1039233149.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/11/1039793582_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_063ff02100e97d9e877aa32c73980313.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, спецоперация, киевский режим, финансы, конфискация, владимир зеленский
Новости, Спецоперация, киевский режим, финансы, конфискация, Владимир Зеленский

Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов

11:01 05.11.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
За последние два месяца Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в своё распоряжение средства на общую сумму примерно 19 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 ноября на сайте агентства
АРМА утверждает, что данные средства были получены, в основном, за счёт реализации арестованного российского имущества.

Если по состоянию на 1 сентября 2022 года депозитный портфель состоял из 581,8 млн грн (15,8 млн долларов США – ред.), 1,25 млн долл. США и 2,5 евро, что составило 717,4 миллиона в гривневом эквиваленте (19,5 млн долларов США - ред.), то уже 1 ноября на депозитных счетах размещено более 1 108,5 млн грн (30,2 млн долларов США – ред.), 5,2 млн долл. и 3 млн евро

Украинское агентство АРМА
В сообщении агентства указывается, что за счёт данных средств приобретаются военные облигации и таким образом, осуществляется финансирование вооружённых сил киевского режима.
В настоящее время агентство уже приобрело военные облигации на сумму примерно 12 миллионов долларов, и продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на ещё более чем 11 миллионов долларов, указывается в сообщении.
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 07:11
В ДНР конфисковали недвижимость украинских олигархов Ахметова и КурченкоВ Донецкой Народной Республике (ДНР) конфисковали находящуюся на ее территории недвижимость украинских олигархов Рината Ахметова и Сергея Курченко, а также 140 других граждан страны и двух компаний. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны республики подписал 29 сентября глава ДНР Денис Пушили
В августе кабинет министров киевского режима согласовал указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.
 
НовостиСпецоперациякиевский режимфинансыконфискацияВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:45В Николаеве гремят взрывы – СМИ
12:45Ставший жертвой дезинформации американский наёмник погиб на Украине
12:22Западная Украина за минувшую неделю
12:17США могут ввести войска на Украину – американский полковник
12:02Отключения электричества в эти дни затронут столицу и семь областей Украины
12:00Новые системы ПВО, покушение на судью, обстрелы. Главное на Украине на 12:00 5 ноября
11:53В НМ ДНР рассказали о потерях ВСУ за минувшие сутки
11:42В Польше задумались о будущем расширении за счет Украины. По слухам и не только
11:34Военнопленный рассказал о западном оружии, поступающем в распоряжении ВСУ
11:04Мир "Великого кольца": фантастика и не фантастика
11:01Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов
10:47Совершено покушение на судью Верховного суда ДНР – МВД
10:34На Украине заявили о скорых поставках немецких танков Leopard 2
10:24На Украине не хватает денег на Starlink – CNN
10:23WSJ: конфликт на Украине показал, что военные возможности США уменьшаются
10:00Немцы потребовали запретить взъезд послам Украины на территорию своей страны
09:51"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине
09:47Воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
09:44В Ровно мужчина бросил гранату на детской площадке: есть пострадавшие
09:41Визит Салливана, отключение Starlink. Главное на Украине на утро 5 ноября
Лента новостейМолния