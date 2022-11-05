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Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов

Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов - 05.11.2022 Украина.ру

Киевский режим подсчитал прибыль от арестованных российских активов

За последние два месяца Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) получило в своё распоряжение средства на общую сумму примерно 19 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 ноября на сайте агентства

2022-11-05T11:01

2022-11-05T11:01

2022-11-05T11:01

новости

спецоперация

киевский режим

финансы

конфискация

владимир зеленский

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АРМА утверждает, что данные средства были получены, в основном, за счёт реализации арестованного российского имущества.В сообщении агентства указывается, что за счёт данных средств приобретаются военные облигации и таким образом, осуществляется финансирование вооружённых сил киевского режима. В настоящее время агентство уже приобрело военные облигации на сумму примерно 12 миллионов долларов, и продолжается подготовка к приобретению ценных бумаг на ещё более чем 11 миллионов долларов, указывается в сообщении.В августе кабинет министров киевского режима согласовал указ президента Украины Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории.

https://ukraina.ru/20220930/1039233149.html

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новости, спецоперация, киевский режим, финансы, конфискация, владимир зеленский