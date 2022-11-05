https://ukraina.ru/20221105/1040514074.html

"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине

"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине - 05.11.2022 Украина.ру

"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине

Украина.ру, 05.11.2022

2022-11-05T09:51

2022-11-05T09:51

2022-11-05T10:26

эксклюзив

культура

песни

музыка

валерий залужный

украина

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Писатель Гюстав Флобер, рассуждая о Великой Французской Революции, утверждал, что не менее значительным сломом, чем смена государственного строя, был слом во французском искусстве и культуре. Времена перемен, как правило, рождают бурный всплеск новых произведений искусства, жанров, форм и стилей.Безусловно, наш век постмодерна и постиронии диктует свои условия, но еще в марте, в самом начале СВО, многие музыкальные и театральные критики были уверены, что именно такого взрыва стоит ожидать на Украине.Многие музыканты действительно оказались плодовиты. Например, фолк-поп певица KOLA, инди-фолк дуэт TEMBER BLANCHE, исполнители KAZKA, TERY стали известными и популярными именно благодаря актуальным темам и текстам.Конечно, такого эффекта украинский шоу-бизнес добился еще и потому, что вся музыка русских артистов и большинство русскоязычных треков украинских артистов, работающих в России, были заблокированы на территории страны, а такие международные стриминг-платформы как Spotify сознательно продвигают именно украинских музыкантов.О чем же поют украинские звезды? Французская поговорка "все песни бывают только о любви" на этот раз оказалась неактуальна. Многие именитые артисты, такие как Сергей Бабкин, Настя Каменских или Макс Барских демонстративно перешли на украинский язык и стали допускать в своих текстах довольно таки радикальные высказывания.Каким видят украинские артисты этот конфликт? Разумеется, разным. Большую часть композиций занимают песни исключительно пропагандистские, наполненные ненавистью и радикализмом, есть и те, что в колоритно юмористической манере комментируют происходящее, порой переходя все мыслимые грани этики и морали.Такими были, например, песни "Байрактар" Тараса Боровка или "Вова, лупи их" коллектива МЮСЛИ.UA. Два похожих "комических" трека появились и этой осенью. Хип-хоп исполнитель Олег Кензов, рэпер KrazyRaf и бэк-вокалистка Даша записали трек "Валєра Залужний" о главнокомандующем ВСУ."Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний.Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній...Головнокомандувач Збройних сил…"(Валера Залужный – такой крутой, такой мощный. Валера Залужный – наш самый лучший, самый мужественный, главнокомандующий Вооруженных сил – ред.)В песне артисты, не стесняясь, призывают к убийствам и расправам, расхваливая Залужного, который, по их мнению, "лучший" в этих расправах, призывают сжигать государственные органы России и многое другое…Еще одна юмористическая, по мнению создателей, песня – "Ведмеді-балалайки" (медведи-балалайки – ред.) молодой инди-фолк певицы Маши Кондратенко (Мария Кондратенко) и блогера Олега Машуковского.Из этических соображений текст песни цитировать не будем, так как под залихватски веселое диско в стиле 90-х артисты поют о различных убийствах и надругательствах над погибшими русскими.Сама Кондратенко объяснила, что песня, на самом деле, о российских артистах, которые не высказались о спецоперации и не поддержали Украину. Внезапным (очевидно, коммерческим) ходом в преувеличенно жизнерадостном клипе к песне становится назойливо мелькающий украинский супермаркет АТБ, который, вполне возможно, оплатил эту пляску на костях в стиле дешевого поп-арта.Тине Кароль (Татьяна Либерман) давно уже не нужно доказывать свою популярность. В последние годы из поп-певицы она все чаще превращалась в этно- и фолк-исполнительницу, а выступление на праздновании Дня Независимости в 2019 году возле только что избранного президента Владимира Зеленского на его шоу открыло Кароль с новых сторон даже для многих ее поклонников.С начала СВО она выпустила несколько песен, очень разных по стилю и содержанию, но новая, осенняя, поставила многих фанатов в тупик. В названии композиции видится некий кликбейт – песня под названием "Вільні нескорені" (свободные непокоренные – ред.) по сути оказывается совершенно не военной и не патриотической.В сопровождении артистов модерн-балета посреди условной пустыни певица поет мотивационные строки о личном росте и достижениях. Тем не менее, благодаря названию песня попала во все "военные" чарты и топы."Все можливо змінитиНавіть я не така вжеСвіт прекраснийВіднайти в собі силиБути знову на хвиліЄ всі шансиВсе можливо змінитиСвоє Я пробудитиСвіт прекрасний…"(Все можно изменить, даже я уже не такая, мир прекрасен. Найти в себе силы быть снова на волне есть все шансы. Все можно изменить, свое Я пробудить, мир прекрасен… - ред.)Но, разумеется, остаются песни и о вечных ценностях, о чем-то по-настоящему нужном и важном, даже у тех артистов, которые привыкли эпатировать публику чем-нибудь радикальным. Известный еще по "Евровидению" и многим международным конкурсам и фестивалям фолк-рок коллектив Kozak System выпустил песню "Як відгримить війна" (когда отгремит война – ред.)Солист группы Иван Леньо признается, что композиция на текст современного поэта Николая Бровченко была написана уже несколько лет назад, но только теперь "стала окончательно актуальной" и вышла в свет.В поэзии использованы традиционные образы солдат, мечтающих вернуться с фронта и увидеться с мамой, мечты о мире и окончании боевых действий. Для привычно воинственных за последние месяцы Kozak System это довольно нетипично, но в клипе украинские военные выглядят более чем колоритно – на иностранных пикапах и с руками, полностью забитыми татуировками с рунами и псевдославянскими символами, которые так любят эксплуатировать националисты."Як відгримить війнаІ відлуна луна,Серце прийде до тями,Вернемось знов до мам!В рамі пустій вікнаЖде вона недарма,Мамо, не лийте сльози,Мамо, ми вже в дорозі!"(Когда отгремит война, и отзвучит эхо, сердце придет в себя, вернемся снова к мамам! В раме пустой окна ждет она не напрасно, мама, не лейте слезы, мама, мы уже в дороге – ред.)Песню на ту же тему, но с другой тональностью в конце сентября выпустил молодой винницкий певец Travinskiy (Богдан Травинский). Малоизвестный еще год назад победитель украинских музыкальных фестивалей за время СВО стал очень популярен благодаря треку "Як ти?" (как ты? – ред.) и перепевке гимна Украины в виде фолк-баллады. Романтический стиль его композиций и авторских аранжировок показал себя довольно самобытно и новая песня "Тато" (папа – ред.) тоже попала во все топы осени."Ти знаєш, тато, вже скоро осiньЯ хочу повернувся ти щоб назовсiмТи знаєш, рiдний, ми вiрим й просим БогаЩоб почув сим'ю яка чекає досi…"(Ты знаешь, папа, уже скоро осень, я хочу, чтобы ты вернулся насовсем. Ты знаешь, родной, мы верим и просим Бога, чтобы услышал семью, которая все еще ждет – ред.)

https://ukraina.ru/20221022/1040026715.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, песни, музыка, валерий залужный, украина