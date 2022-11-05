"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине - 05.11.2022 Украина.ру
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"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине
"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине - 05.11.2022 Украина.ру
"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине
Украина.ру, 05.11.2022
2022-11-05T09:51
2022-11-05T10:26
эксклюзив
культура
песни
музыка
валерий залужный
украина
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Писатель Гюстав Флобер, рассуждая о Великой Французской Революции, утверждал, что не менее значительным сломом, чем смена государственного строя, был слом во французском искусстве и культуре. Времена перемен, как правило, рождают бурный всплеск новых произведений искусства, жанров, форм и стилей.Безусловно, наш век постмодерна и постиронии диктует свои условия, но еще в марте, в самом начале СВО, многие музыкальные и театральные критики были уверены, что именно такого взрыва стоит ожидать на Украине.Многие музыканты действительно оказались плодовиты. Например, фолк-поп певица KOLA, инди-фолк дуэт TEMBER BLANCHE, исполнители KAZKA, TERY стали известными и популярными именно благодаря актуальным темам и текстам.Конечно, такого эффекта украинский шоу-бизнес добился еще и потому, что вся музыка русских артистов и большинство русскоязычных треков украинских артистов, работающих в России, были заблокированы на территории страны, а такие международные стриминг-платформы как Spotify сознательно продвигают именно украинских музыкантов.О чем же поют украинские звезды? Французская поговорка "все песни бывают только о любви" на этот раз оказалась неактуальна. Многие именитые артисты, такие как Сергей Бабкин, Настя Каменских или Макс Барских демонстративно перешли на украинский язык и стали допускать в своих текстах довольно таки радикальные высказывания.Каким видят украинские артисты этот конфликт? Разумеется, разным. Большую часть композиций занимают песни исключительно пропагандистские, наполненные ненавистью и радикализмом, есть и те, что в колоритно юмористической манере комментируют происходящее, порой переходя все мыслимые грани этики и морали.Такими были, например, песни "Байрактар" Тараса Боровка или "Вова, лупи их" коллектива МЮСЛИ.UA. Два похожих "комических" трека появились и этой осенью. Хип-хоп исполнитель Олег Кензов, рэпер KrazyRaf и бэк-вокалистка Даша записали трек "Валєра Залужний" о главнокомандующем ВСУ."Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний.Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній...Головнокомандувач Збройних сил…"(Валера Залужный – такой крутой, такой мощный. Валера Залужный – наш самый лучший, самый мужественный, главнокомандующий Вооруженных сил – ред.)В песне артисты, не стесняясь, призывают к убийствам и расправам, расхваливая Залужного, который, по их мнению, "лучший" в этих расправах, призывают сжигать государственные органы России и многое другое…Еще одна юмористическая, по мнению создателей, песня – "Ведмеді-балалайки" (медведи-балалайки – ред.) молодой инди-фолк певицы Маши Кондратенко (Мария Кондратенко) и блогера Олега Машуковского.Из этических соображений текст песни цитировать не будем, так как под залихватски веселое диско в стиле 90-х артисты поют о различных убийствах и надругательствах над погибшими русскими.Сама Кондратенко объяснила, что песня, на самом деле, о российских артистах, которые не высказались о спецоперации и не поддержали Украину. Внезапным (очевидно, коммерческим) ходом в преувеличенно жизнерадостном клипе к песне становится назойливо мелькающий украинский супермаркет АТБ, который, вполне возможно, оплатил эту пляску на костях в стиле дешевого поп-арта.Тине Кароль (Татьяна Либерман) давно уже не нужно доказывать свою популярность. В последние годы из поп-певицы она все чаще превращалась в этно- и фолк-исполнительницу, а выступление на праздновании Дня Независимости в 2019 году возле только что избранного президента Владимира Зеленского на его шоу открыло Кароль с новых сторон даже для многих ее поклонников.С начала СВО она выпустила несколько песен, очень разных по стилю и содержанию, но новая, осенняя, поставила многих фанатов в тупик. В названии композиции видится некий кликбейт – песня под названием "Вільні нескорені" (свободные непокоренные – ред.) по сути оказывается совершенно не военной и не патриотической.В сопровождении артистов модерн-балета посреди условной пустыни певица поет мотивационные строки о личном росте и достижениях. Тем не менее, благодаря названию песня попала во все "военные" чарты и топы."Все можливо змінитиНавіть я не така вжеСвіт прекраснийВіднайти в собі силиБути знову на хвиліЄ всі шансиВсе можливо змінитиСвоє Я пробудитиСвіт прекрасний…"(Все можно изменить, даже я уже не такая, мир прекрасен. Найти в себе силы быть снова на волне есть все шансы. Все можно изменить, свое Я пробудить, мир прекрасен… - ред.)Но, разумеется, остаются песни и о вечных ценностях, о чем-то по-настоящему нужном и важном, даже у тех артистов, которые привыкли эпатировать публику чем-нибудь радикальным. Известный еще по "Евровидению" и многим международным конкурсам и фестивалям фолк-рок коллектив Kozak System выпустил песню "Як відгримить війна" (когда отгремит война – ред.)Солист группы Иван Леньо признается, что композиция на текст современного поэта Николая Бровченко была написана уже несколько лет назад, но только теперь "стала окончательно актуальной" и вышла в свет.В поэзии использованы традиционные образы солдат, мечтающих вернуться с фронта и увидеться с мамой, мечты о мире и окончании боевых действий. Для привычно воинственных за последние месяцы Kozak System это довольно нетипично, но в клипе украинские военные выглядят более чем колоритно – на иностранных пикапах и с руками, полностью забитыми татуировками с рунами и псевдославянскими символами, которые так любят эксплуатировать националисты."Як відгримить війнаІ відлуна луна,Серце прийде до тями,Вернемось знов до мам!В рамі пустій вікнаЖде вона недарма,Мамо, не лийте сльози,Мамо, ми вже в дорозі!"(Когда отгремит война, и отзвучит эхо, сердце придет в себя, вернемся снова к мамам! В раме пустой окна ждет она не напрасно, мама, не лейте слезы, мама, мы уже в дороге – ред.)Песню на ту же тему, но с другой тональностью в конце сентября выпустил молодой винницкий певец Travinskiy (Богдан Травинский). Малоизвестный еще год назад победитель украинских музыкальных фестивалей за время СВО стал очень популярен благодаря треку "Як ти?" (как ты? – ред.) и перепевке гимна Украины в виде фолк-баллады. Романтический стиль его композиций и авторских аранжировок показал себя довольно самобытно и новая песня "Тато" (папа – ред.) тоже попала во все топы осени."Ти знаєш, тато, вже скоро осiньЯ хочу повернувся ти щоб назовсiмТи знаєш, рiдний, ми вiрим й просим БогаЩоб почув сим'ю яка чекає досi…"(Ты знаешь, папа, уже скоро осень, я хочу, чтобы ты вернулся насовсем. Ты знаешь, родной, мы верим и просим Бога, чтобы услышал семью, которая все еще ждет – ред.)
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, культура, песни, музыка, валерий залужный, украина
Эксклюзив, культура, песни, музыка, Валерий Залужный, Украина

"Мощный Залужный" и "Папа, вернись". О чём поют на Украине

09:51 05.11.2022 (обновлено: 10:26 05.11.2022)
 
© коллаж Украина.РуОбзор по культуре
Обзор по культуре
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Мария Нестерова
автор Украина.ру
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Писатель Гюстав Флобер, рассуждая о Великой Французской Революции, утверждал, что не менее значительным сломом, чем смена государственного строя, был слом во французском искусстве и культуре. Времена перемен, как правило, рождают бурный всплеск новых произведений искусства, жанров, форм и стилей.
Безусловно, наш век постмодерна и постиронии диктует свои условия, но еще в марте, в самом начале СВО, многие музыкальные и театральные критики были уверены, что именно такого взрыва стоит ожидать на Украине.
Многие музыканты действительно оказались плодовиты. Например, фолк-поп певица KOLA, инди-фолк дуэт TEMBER BLANCHE, исполнители KAZKA, TERY стали известными и популярными именно благодаря актуальным темам и текстам.
Конечно, такого эффекта украинский шоу-бизнес добился еще и потому, что вся музыка русских артистов и большинство русскоязычных треков украинских артистов, работающих в России, были заблокированы на территории страны, а такие международные стриминг-платформы как Spotify сознательно продвигают именно украинских музыкантов.
О чем же поют украинские звезды? Французская поговорка "все песни бывают только о любви" на этот раз оказалась неактуальна. Многие именитые артисты, такие как Сергей Бабкин, Настя Каменских или Макс Барских демонстративно перешли на украинский язык и стали допускать в своих текстах довольно таки радикальные высказывания.
Каким видят украинские артисты этот конфликт? Разумеется, разным. Большую часть композиций занимают песни исключительно пропагандистские, наполненные ненавистью и радикализмом, есть и те, что в колоритно юмористической манере комментируют происходящее, порой переходя все мыслимые грани этики и морали.
Такими были, например, песни "Байрактар" Тараса Боровка или "Вова, лупи их" коллектива МЮСЛИ.UA. Два похожих "комических" трека появились и этой осенью. Хип-хоп исполнитель Олег Кензов, рэпер KrazyRaf и бэк-вокалистка Даша записали трек "Валєра Залужний" о главнокомандующем ВСУ.
"Валєра Залужний – такий крутий, такий потужний.
Валєра Залужний – наш самий кращий, самий мужній...
Головнокомандувач Збройних сил…"
(Валера Залужный – такой крутой, такой мощный. Валера Залужный – наш самый лучший, самый мужественный, главнокомандующий Вооруженных сил – ред.)
В песне артисты, не стесняясь, призывают к убийствам и расправам, расхваливая Залужного, который, по их мнению, "лучший" в этих расправах, призывают сжигать государственные органы России и многое другое…
Еще одна юмористическая, по мнению создателей, песня – "Ведмеді-балалайки" (медведи-балалайки – ред.) молодой инди-фолк певицы Маши Кондратенко (Мария Кондратенко) и блогера Олега Машуковского.
Из этических соображений текст песни цитировать не будем, так как под залихватски веселое диско в стиле 90-х артисты поют о различных убийствах и надругательствах над погибшими русскими.
Маша Кондратенко
Маша Кондратенко
Маша Кондратенко
Сама Кондратенко объяснила, что песня, на самом деле, о российских артистах, которые не высказались о спецоперации и не поддержали Украину. Внезапным (очевидно, коммерческим) ходом в преувеличенно жизнерадостном клипе к песне становится назойливо мелькающий украинский супермаркет АТБ, который, вполне возможно, оплатил эту пляску на костях в стиле дешевого поп-арта.
Тине Кароль (Татьяна Либерман) давно уже не нужно доказывать свою популярность. В последние годы из поп-певицы она все чаще превращалась в этно- и фолк-исполнительницу, а выступление на праздновании Дня Независимости в 2019 году возле только что избранного президента Владимира Зеленского на его шоу открыло Кароль с новых сторон даже для многих ее поклонников.
© Тина Кароль/ИнстаграмТина Кароль
Тина Кароль
© Тина Кароль/Инстаграм
Тина Кароль
С начала СВО она выпустила несколько песен, очень разных по стилю и содержанию, но новая, осенняя, поставила многих фанатов в тупик. В названии композиции видится некий кликбейт – песня под названием "Вільні нескорені" (свободные непокоренные – ред.) по сути оказывается совершенно не военной и не патриотической.
В сопровождении артистов модерн-балета посреди условной пустыни певица поет мотивационные строки о личном росте и достижениях. Тем не менее, благодаря названию песня попала во все "военные" чарты и топы.
"Все можливо змінити
Навіть я не така вже
Світ прекрасний
Віднайти в собі сили
Бути знову на хвилі
Є всі шанси
Все можливо змінити
Своє Я пробудити
Світ прекрасний…"
(Все можно изменить, даже я уже не такая, мир прекрасен. Найти в себе силы быть снова на волне есть все шансы. Все можно изменить, свое Я пробудить, мир прекрасен… - ред.)
Но, разумеется, остаются песни и о вечных ценностях, о чем-то по-настоящему нужном и важном, даже у тех артистов, которые привыкли эпатировать публику чем-нибудь радикальным. Известный еще по "Евровидению" и многим международным конкурсам и фестивалям фолк-рок коллектив Kozak System выпустил песню "Як відгримить війна" (когда отгремит война – ред.)
© commons.wikimedia.org / Mykola Vasylechko / Перейти в фотобанкИван Леньо, лидер рок-групп «Kozak System» и «Гайдамаки»
Иван Леньо, лидер рок-групп «Kozak System» и «Гайдамаки» - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© commons.wikimedia.org / Mykola Vasylechko
Перейти в фотобанк
Иван Леньо, лидер рок-групп «Kozak System» и «Гайдамаки»
Солист группы Иван Леньо признается, что композиция на текст современного поэта Николая Бровченко была написана уже несколько лет назад, но только теперь "стала окончательно актуальной" и вышла в свет.
В поэзии использованы традиционные образы солдат, мечтающих вернуться с фронта и увидеться с мамой, мечты о мире и окончании боевых действий. Для привычно воинственных за последние месяцы Kozak System это довольно нетипично, но в клипе украинские военные выглядят более чем колоритно – на иностранных пикапах и с руками, полностью забитыми татуировками с рунами и псевдославянскими символами, которые так любят эксплуатировать националисты.
"Як відгримить війна
І відлуна луна,
Серце прийде до тями,
Вернемось знов до мам!

В рамі пустій вікна
Жде вона недарма,
Мамо, не лийте сльози,
Мамо, ми вже в дорозі!"
(Когда отгремит война, и отзвучит эхо, сердце придет в себя, вернемся снова к мамам! В раме пустой окна ждет она не напрасно, мама, не лейте слезы, мама, мы уже в дороге – ред.)
Песню на ту же тему, но с другой тональностью в конце сентября выпустил молодой винницкий певец Travinskiy (Богдан Травинский). Малоизвестный еще год назад победитель украинских музыкальных фестивалей за время СВО стал очень популярен благодаря треку "Як ти?" (как ты? – ред.) и перепевке гимна Украины в виде фолк-баллады. Романтический стиль его композиций и авторских аранжировок показал себя довольно самобытно и новая песня "Тато" (папа – ред.) тоже попала во все топы осени.
Travinskiy
Travinskiy
Travinskiy
"Ти знаєш, тато, вже скоро осiнь
Я хочу повернувся ти щоб назовсiм
Ти знаєш, рiдний, ми вiрим й просим Бога
Щоб почув сим'ю яка чекає досi…"
(Ты знаешь, папа, уже скоро осень, я хочу, чтобы ты вернулся насовсем. Ты знаешь, родной, мы верим и просим Бога, чтобы услышал семью, которая все еще ждет – ред.)
Обзор по культуре
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Неугодные певицы и песни культурного подполья. Чем живет украинская популярная музыка?
 
ЭксклюзивкультурапеснимузыкаВалерий ЗалужныйУкраина
 
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