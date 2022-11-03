Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму - 03.11.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20221103/1040488005.html
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму - 03.11.2022 Украина.ру
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
Конфликт с Россией был неизбежен, другое решение киевских властей было бы непопулярным в украинском обществе, заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков с беседе с пранкерами, опубликованном 3 ноября
2022-11-03T15:56
2022-11-03T15:56
новости
пранкеры
арсен аваков
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/18/1032331868_0:220:1080:828_1920x0_80_0_0_d3feb0f29db9e729858db1ac27edb868.jpg
В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Аваков объяснил, что "формулу Штайнмайера" не выполняли по причине личного нежелания Владимира Зеленского потерять свое политическое реноме.Ранее сорок третий президент США Джордж Буш-младший поверил российским пранкерам Вовану и Лексусу, что они сражаются за независимость страны и заявил, что гордится ими.С начала спецоперации пранкеры связались со многими мировыми политиками и знаменитостями, в том числе, мэром Мадрида Хосе Мартиносом-Альмейдой и писателем Стивеном Кингом, задавая вопросы о конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20220721/1036729499.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103233/18/1032331868_0:80:1081:890_1920x0_80_0_0_5e6b87f74a42b0dd21c6c183d711caae.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, пранкеры, арсен аваков, владимир зеленский
Новости, пранкеры, Арсен Аваков, Владимир Зеленский

Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму

15:56 03.11.2022
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Арсен АваковАрсен Аваков
Арсен Аваков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Арсен Аваков
Читать в
Конфликт с Россией был неизбежен, другое решение киевских властей было бы непопулярным в украинском обществе, заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков с беседе с пранкерами, опубликованном 3 ноября

Ложные надежды и упрощение ситуации. В какой-то момент нужно было согласиться с "формулой Штайнмайера" и "подсечь" на этом [Владимира] Путина. Но в украинском обществе это было непопулярно. И нужно было пожертвовать частью популярности, зато выиграть как государственные руководители.

В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Аваков объяснил, что "формулу Штайнмайера" не выполняли по причине личного нежелания Владимира Зеленского потерять свое политическое реноме.
Ранее сорок третий президент США Джордж Буш-младший поверил российским пранкерам Вовану и Лексусу, что они сражаются за независимость страны и заявил, что гордится ими.
С начала спецоперации пранкеры связались со многими мировыми политиками и знаменитостями, в том числе, мэром Мадрида Хосе Мартиносом-Альмейдой и писателем Стивеном Кингом, задавая вопросы о конфликте на Украине.
21 июля, 13:47
Стивен Кинг отрекся от БандерыАмериканский писатель Стивен Кинг записал видео, в котором отказался от своих слов о том, что лидер украинских националистов Степан Бандера был "великим человеком"
 
НовостипранкерыАрсен АваковВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Полковник Макгрегор: решения Байдена усиливают риск ядерной войны
16:49Царев рассказал, как ВС РФ дошли до Одессы и почему вынуждены были вернуться в Херсон
16:44Парламент Болгарии проголосовал за военные поставки Украине
16:38ВС РФ продолжают наступление на юге ДНР – Минобороны
16:19Кирилл Стремоусов о ситуации в Херсонской области: Возможны вынужденные решения
16:16Царёв объяснил, почему у России не получилось окружить Киев "по-быстрому"
16:09В Запорожской области назвали главную информационную проблему региона
16:05Верховная Рада приняла госбюджет Украины с рекордным дефицитом
16:00Оружие из Болгарии, Рабинович и мандат, отставка Чернышова. Главное на Украине на 16:00 3 ноября
15:56Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
15:46Алексей Анпилогов: ВСУ дойдут до Херсона, но Россия их там уничтожит
15:42Военный эксперт из США: в Вашингтоне не должны недооценивать военную мощь России
15:33Послу Великобритании предъявили факты подготовки ВСУ к атаке на Черноморский флот
15:28Украине может грозить эпидемия смертельных заболеваний. Хакеры выяснили, при чем здесь НАТО
15:24Двух депутатов Верховной Рады лишили гражданства и мандатов
15:14В Госдуме допустили, что срок службы в армии может быть увеличен
15:13"Вашингтону следует подталкивать Киев к умеренной позиции". Почему в США заговорили о мирных переговорах
15:03Хаски пишет альбом на фронте
15:01"Великолепный век" президента Эрдогана. Астрология и политика
14:58Американский полковник: Вашингтон сколачивает многонациональные силы для войны против России
Лента новостейМолния