https://ukraina.ru/20221103/1040488005.html
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму - 03.11.2022 Украина.ру
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
Конфликт с Россией был неизбежен, другое решение киевских властей было бы непопулярным в украинском обществе, заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков с беседе с пранкерами, опубликованном 3 ноября
2022-11-03T15:56
2022-11-03T15:56
2022-11-03T15:56
новости
пранкеры
арсен аваков
владимир зеленский
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В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Аваков объяснил, что "формулу Штайнмайера" не выполняли по причине личного нежелания Владимира Зеленского потерять свое политическое реноме.Ранее сорок третий президент США Джордж Буш-младший поверил российским пранкерам Вовану и Лексусу, что они сражаются за независимость страны и заявил, что гордится ими.С начала спецоперации пранкеры связались со многими мировыми политиками и знаменитостями, в том числе, мэром Мадрида Хосе Мартиносом-Альмейдой и писателем Стивеном Кингом, задавая вопросы о конфликте на Украине.
https://ukraina.ru/20220721/1036729499.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, пранкеры, арсен аваков, владимир зеленский
Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму
Конфликт с Россией был неизбежен, другое решение киевских властей было бы непопулярным в украинском обществе, заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков с беседе с пранкерами, опубликованном 3 ноября