https://ukraina.ru/20221103/1040488005.html

Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму

Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму - 03.11.2022 Украина.ру

Аваков признался в "ложных надеждах" и в том, что конфликт был выгоден киевскому режиму

Конфликт с Россией был неизбежен, другое решение киевских властей было бы непопулярным в украинском обществе, заявил экс-глава МВД Украины Арсен Аваков с беседе с пранкерами, опубликованном 3 ноября

2022-11-03T15:56

2022-11-03T15:56

2022-11-03T15:56

новости

пранкеры

арсен аваков

владимир зеленский

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В разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, Аваков объяснил, что "формулу Штайнмайера" не выполняли по причине личного нежелания Владимира Зеленского потерять свое политическое реноме.Ранее сорок третий президент США Джордж Буш-младший поверил российским пранкерам Вовану и Лексусу, что они сражаются за независимость страны и заявил, что гордится ими.С начала спецоперации пранкеры связались со многими мировыми политиками и знаменитостями, в том числе, мэром Мадрида Хосе Мартиносом-Альмейдой и писателем Стивеном Кингом, задавая вопросы о конфликте на Украине.

https://ukraina.ru/20220721/1036729499.html

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новости, пранкеры, арсен аваков, владимир зеленский