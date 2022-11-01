https://ukraina.ru/20221101/1040371638.html

"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО

"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО - 01.11.2022 Украина.ру

"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО

"Ночные волки" сейчас, пожалуй, самый известный мотоклуб России. Донбасское отделение байкеров этого клуба принимает участие в боевых действиях с первых дней войны 2014 года. Есть ли какие-то особенности участия мотоциклистов в боевых действиях? Что для них патриотизм? Каким они видят будущее?

2022-11-01T11:40

2022-11-01T11:40

2022-11-01T11:40

видео

ночные волки

спецоперация

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Об этом и не только мы пообщались с руководителем отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" Виталием Кишкиновым:0:03 - "Ночные волки" на войне; 4:16 - Особенности участия мотоциклистов в боевых действиях; 7:46 - Что для "Ночных волков" великая победа в ВОВ?; 11:29 - Мотоклубы Донбасса; 16:33 - Мотоклубы бывшей Украины; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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