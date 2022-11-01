https://ukraina.ru/20221101/1040371638.html
"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО
"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО - 01.11.2022 Украина.ру
"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО
"Ночные волки" сейчас, пожалуй, самый известный мотоклуб России. Донбасское отделение байкеров этого клуба принимает участие в боевых действиях с первых дней войны 2014 года. Есть ли какие-то особенности участия мотоциклистов в боевых действиях? Что для них патриотизм? Каким они видят будущее?
2022-11-01T11:40
2022-11-01T11:40
2022-11-01T11:40
видео
ночные волки
спецоперация
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Об этом и не только мы пообщались с руководителем отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" Виталием Кишкиновым:0:03 - "Ночные волки" на войне; 4:16 - Особенности участия мотоциклистов в боевых действиях; 7:46 - Что для "Ночных волков" великая победа в ВОВ?; 11:29 - Мотоклубы Донбасса; 16:33 - Мотоклубы бывшей Украины; Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ночные волки, спецоперация, видео
"Прежде всего здесь становятся бойцами": глава "Ночных волков" Донбасса о жизни на войне. ВИДЕО
"Ночные волки" сейчас, пожалуй, самый известный мотоклуб России. Донбасское отделение байкеров этого клуба принимает участие в боевых действиях с первых дней войны 2014 года. Есть ли какие-то особенности участия мотоциклистов в боевых действиях? Что для них патриотизм? Каким они видят будущее?
Об этом и не только мы пообщались с руководителем отделения "Донбасс" мотоклуба "Ночные волки" Виталием Кишкиновым:
0:03 - "Ночные волки" на войне;
4:16 - Особенности участия мотоциклистов в боевых действиях;
7:46 - Что для "Ночных волков" великая победа в ВОВ?;
11:29 - Мотоклубы Донбасса;
16:33 - Мотоклубы бывшей Украины;
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.