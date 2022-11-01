https://ukraina.ru/20221101/1040351454.html
Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной - 01.11.2022 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
Конфликт на Украине имеет характер гражданской войны, когда одна часть русского народа участвует в боевых действиях с остальным русским миром, малая часть русских воюет с большей частью русского народа, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
2022-11-01T05:07
2022-11-01T05:07
2022-11-01T05:07
новости
сво
украина
гражданская война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040314196_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_9d45f0785c4f97bb611f0d7640143ff4.jpg
Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что конфликт на Украине отчасти можно назвать гражданской войной.По его мнению, задача РФ - уничтожить "украинство" как политическую идеологию и вернуть большую часть русских людей, которые оказались под властью киевского режима.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1f/1040314196_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_109a54dc0db55edfa8037ce57930c834.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, украина, гражданская война
Новости, СВО, Украина, гражданская война
Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной
Конфликт на Украине имеет характер гражданской войны, когда одна часть русского народа участвует в боевых действиях с остальным русским миром, малая часть русских воюет с большей частью русского народа, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру
Ранее президент РФ Владимир Путин
на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что конфликт на Украине отчасти можно назвать гражданской войной.
Да, характер гражданской войны, когда одна часть русского народа воюет с остальным русским миром, малая часть русских воюет с большей частью русского народа, когда их [украинцев] насильственно переформатировали из русских "вырусь" и бросили на эту войну... Причём на войну, где перед украинцами ставят задачу или погибнуть полностью или уничтожить всех русских без остатка, то есть украинцам фактически не оставляют вообще никакого шанса на выживание.
Алексей Кочетков
политолог, координатор общественного движения "Русский союз"
По его мнению, задача РФ - уничтожить "украинство" как политическую идеологию и вернуть большую часть русских людей, которые оказались под властью киевского режима.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.