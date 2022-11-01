https://ukraina.ru/20221101/1040351454.html

Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной

Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной - 01.11.2022 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему конфликт на Украине можно назвать гражданской войной

Конфликт на Украине имеет характер гражданской войны, когда одна часть русского народа участвует в боевых действиях с остальным русским миром, малая часть русских воюет с большей частью русского народа, сказал политолог, координатор общественного движения "Русский союз" Алексей Кочетков рассказал в интервью Украина.ру

2022-11-01T05:07

2022-11-01T05:07

2022-11-01T05:07

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Ранее президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что конфликт на Украине отчасти можно назвать гражданской войной.По его мнению, задача РФ - уничтожить "украинство" как политическую идеологию и вернуть большую часть русских людей, которые оказались под властью киевского режима.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221031/1040306407.html

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новости, сво, украина, гражданская война