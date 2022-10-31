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Во время воздушной тревоги в Киев прибыл премьер-министр Чехии

Во время воздушной тревоги в Киев прибыл премьер-министр Чехии - 31.10.2022 Украина.ру

Во время воздушной тревоги в Киев прибыл премьер-министр Чехии

Делегация чешского правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой прибыла в Киев, сообщил он в Twitter 31 октября

2022-10-31T14:54

2022-10-31T14:54

2022-10-31T14:54

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МИД Чехии сообщает, что в Киеве планируется совместное заседание украинского и чешского правительств.Отмечается, что два правительства встречаются впервые.Ранее во время своего визита на Украину презент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер оказался в Чернигове во время воздушной тревоги. Он провел в бомбоубежище около часа.При этом, ни Минобороны РФ, ни Минобороны Украины в тот день не сообщали об обстрелах Черниговской области.

https://ukraina.ru/20221031/1040327762.html

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новости, чехия, премьер-министр, правительство, киев, тревога