От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж - 31.10.2022 Украина.ру
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От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж
От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж - 31.10.2022 Украина.ру
От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж
В России набирают популярность курсы начальной военной подготовки. В Подмосковье курс НВП проводят инструкторы из областной военно-патриотической организации "Каскад". Журналист Украина.ру Василий Ткач побывал на курсах организации, которая расположена в Жуковском. Наплав желающих – небывалый.
2022-10-31T13:21
2022-10-31T13:21
мобилизация
сво
служба
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Чему обучают мужчин, как проходят занятия, а также почему россияне решили пройти курс НВП – обо всем этом в нашем спецрепортаже!Учебный центр вневойсковой подготовки "Каскад" ("УЦВП Каскад") был создан в 1982 году на базе Комсомольского военно-спортивного клуба "Орленок" в г. Жуковский Московской области. Основной целью "Каскада" является комплексная подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
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мобилизация, сво, служба, видео
мобилизация, СВО, служба

От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж

13:21 31.10.2022
 
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В России набирают популярность курсы начальной военной подготовки. В Подмосковье курс НВП проводят инструкторы из областной военно-патриотической организации "Каскад". Журналист Украина.ру Василий Ткач побывал на курсах организации, которая расположена в Жуковском. Наплав желающих – небывалый.
Чему обучают мужчин, как проходят занятия, а также почему россияне решили пройти курс НВП – обо всем этом в нашем спецрепортаже!
Учебный центр вневойсковой подготовки "Каскад" ("УЦВП Каскад") был создан в 1982 году на базе Комсомольского военно-спортивного клуба "Орленок" в г. Жуковский Московской области. Основной целью "Каскада" является комплексная подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
 
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