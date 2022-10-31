https://ukraina.ru/20221031/1040330562.html

От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж

От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж - 31.10.2022 Украина.ру

От срочников до добровольцев: как россияне учатся воевать - спецрепортаж

В России набирают популярность курсы начальной военной подготовки. В Подмосковье курс НВП проводят инструкторы из областной военно-патриотической организации "Каскад". Журналист Украина.ру Василий Ткач побывал на курсах организации, которая расположена в Жуковском. Наплав желающих – небывалый.

2022-10-31T13:21

2022-10-31T13:21

2022-10-31T13:21

мобилизация

сво

служба

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Чему обучают мужчин, как проходят занятия, а также почему россияне решили пройти курс НВП – обо всем этом в нашем спецрепортаже!Учебный центр вневойсковой подготовки "Каскад" ("УЦВП Каскад") был создан в 1982 году на базе Комсомольского военно-спортивного клуба "Орленок" в г. Жуковский Московской области. Основной целью "Каскада" является комплексная подготовка допризывной молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

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мобилизация, сво, служба, видео