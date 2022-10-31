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"Попытается произвести впечатление": эксперт рассказал об истинной миссии Риши Сунака

"Попытается произвести впечатление": эксперт рассказал об истинной миссии Риши Сунака - 31.10.2022 Украина.ру

"Попытается произвести впечатление": эксперт рассказал об истинной миссии Риши Сунака

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас предположил в интервью изданию Украина.ру, что новый премьер Великобритании Риши Сунак лишь сделает вид, что сокращает размер помощи Киеву, потому что в Британии нарастают экономические проблемы

2022-10-31T13:14

2022-10-31T13:14

2022-10-31T13:14

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Великобритания по-прежнему будет присутствовать на Украине, она будет продолжать вести войну с Россией на всех возможных фронтах, считает польский эксперт. По мнению эксперта, новый премьер-министр, назначенный в результате операции, которую иначе как конституционным переворотом назвать сложно, – это, прежде всего, выбор британско-глобальных финансовых кругов. Иными словами – выбор лондонского Сити, добавляет Рэнкас.Полный текст интервью с политическим аналитиков читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20221027/1040222817.html

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2022

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новости, украина, риши сунак, британия, экономика