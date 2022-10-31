Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией - 31.10.2022 Украина.ру
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Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией
Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией - 31.10.2022 Украина.ру
Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА
2022-10-31T11:41
2022-10-31T11:41
новости
белоруссия
лукашенко
москва
минск
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В ближайшее время главы государств подведут итоги года, спланируют задачи на следующий год, рассказал Лукашенко. "Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - сказал Лукашенко. Одна из тем доклада - интеграционные проекты. Москва выделит Минску 1,5 млрд долларов на совместные проекты, сказал Лукашенко.
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новости, белоруссия, лукашенко, москва, минск
Новости, Белоруссия, Лукашенко, Москва, Минск

Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией

11:41 31.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА
В ближайшее время главы государств подведут итоги года, спланируют задачи на следующий год, рассказал Лукашенко.
"Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - сказал Лукашенко.
Одна из тем доклада - интеграционные проекты. Москва выделит Минску 1,5 млрд долларов на совместные проекты, сказал Лукашенко.
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 04:45
Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для того, чтобы войска НАТО не вошли на территорию республики и не ударили с нее по РФ, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру
 
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