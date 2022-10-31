Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией
© РИА Новости . Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает белорусское государственное информагентство БелТА
В ближайшее время главы государств подведут итоги года, спланируют задачи на следующий год, рассказал Лукашенко.
"Мы в ближайшее время в очередной раз встретимся с Владимиром Владимировичем Путиным и уже окончательно подведем итоги этого года. И как минимум спланируем, что касается уровня президентов, наши задачи на предстоящий год", - сказал Лукашенко.
Одна из тем доклада - интеграционные проекты. Москва выделит Минску 1,5 млрд долларов на совместные проекты, сказал Лукашенко.
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