Россия выделит $1,5 млрд на интеграционные проекты с Белоруссией

Лукашенко договорился с Путиным, что Белоруссия будет "прикрывать Россию от ударов в спину" - эксперт Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании совместной региональной группировки войск для того, чтобы войска НАТО не вошли на территорию республики и не ударили с нее по РФ, сказал историк и публицист Кирилл Аверьянов-Минский в интервью Украина.ру