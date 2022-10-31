https://ukraina.ru/20221031/1040304666.html

Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ

Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ - 31.10.2022 Украина.ру

Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ

Военнослужащих ВСУ обманывают. Командиры обещают принимать участие вместе с остальными военнослужащими, а на самом деле не приходят даже на позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военнопленный Вячеслав Симбирский

2022-10-31T07:22

2022-10-31T07:22

2022-10-31T07:22

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всу

украина

военнопленные

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В рядах ВСУ есть агитаторы-заводил, которые указывают рядовым на позиции, которые нужно занять, обещают заступить на них вместе с ними, а потом "сливаются куда-то". Старшина приказывал "идти умирать", а сам убегал с позиций, рассказал Симбирский. "А есть командиры, которые сидят в штабе и просто "на рации". На позиции даже не приходят. Они даже не приходят посмотреть, что на позиции происходит. Готовы ли там блиндажи, нормальные ли там накаты, у всех ли всё в порядке", - рассказал Симбирский.Военнослужащих ВСУ накачивали ненавистью к России. Им рассказывали про Бучу, внушали, что Украина обороняется после нападения России. Один командир заявил, что якобы 11 девушек изнасиловали российские военнослужащие - чтобы вызвать агрессию. "Люди велись, конечно. По новостям передаётся, по всей стране. И с 2014 года Ленины валятся", сказал Симбирский.

https://ukraina.ru/20221029/1040274782.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, всу, украина, военнопленные