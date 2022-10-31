https://ukraina.ru/20221031/1040304666.html
Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ
Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ - 31.10.2022 Украина.ру
Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ
Военнослужащих ВСУ обманывают. Командиры обещают принимать участие вместе с остальными военнослужащими, а на самом деле не приходят даже на позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военнопленный Вячеслав Симбирский
2022-10-31T07:22
2022-10-31T07:22
2022-10-31T07:22
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всу
украина
военнопленные
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В рядах ВСУ есть агитаторы-заводил, которые указывают рядовым на позиции, которые нужно занять, обещают заступить на них вместе с ними, а потом "сливаются куда-то". Старшина приказывал "идти умирать", а сам убегал с позиций, рассказал Симбирский. "А есть командиры, которые сидят в штабе и просто "на рации". На позиции даже не приходят. Они даже не приходят посмотреть, что на позиции происходит. Готовы ли там блиндажи, нормальные ли там накаты, у всех ли всё в порядке", - рассказал Симбирский.Военнослужащих ВСУ накачивали ненавистью к России. Им рассказывали про Бучу, внушали, что Украина обороняется после нападения России. Один командир заявил, что якобы 11 девушек изнасиловали российские военнослужащие - чтобы вызвать агрессию. "Люди велись, конечно. По новостям передаётся, по всей стране. И с 2014 года Ленины валятся", сказал Симбирский.
https://ukraina.ru/20221029/1040274782.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, украина, военнопленные
Военнопленный рассказал об агитаторах-заводилах в рядах ВСУ
Военнослужащих ВСУ обманывают. Командиры обещают принимать участие вместе с остальными военнослужащими, а на самом деле не приходят даже на позиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военнопленный Вячеслав Симбирский
В рядах ВСУ есть агитаторы-заводил, которые указывают рядовым на позиции, которые нужно занять, обещают заступить на них вместе с ними, а потом "сливаются куда-то". Старшина приказывал "идти умирать", а сам убегал с позиций, рассказал Симбирский.
"А есть командиры, которые сидят в штабе и просто "на рации". На позиции даже не приходят. Они даже не приходят посмотреть, что на позиции происходит. Готовы ли там блиндажи, нормальные ли там накаты, у всех ли всё в порядке", - рассказал Симбирский.
Военнослужащих ВСУ накачивали ненавистью к России. Им рассказывали про Бучу, внушали, что Украина обороняется после нападения России. Один командир заявил, что якобы 11 девушек изнасиловали российские военнослужащие - чтобы вызвать агрессию. "Люди велись, конечно. По новостям передаётся, по всей стране. И с 2014 года Ленины валятся", сказал Симбирский.