https://ukraina.ru/20221031/1040301269.html

"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"

"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке" - 31.10.2022 Украина.ру

"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"

Украинский военнопленный Владимир Жданюк был мобилизован в марте, в плен сдался в октябре. О том, как на Украине обучали военнослужащих, он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-10-31T08:00

2022-10-31T08:00

2022-10-31T08:00

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Украинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал о том, как на Украине обучали мобилизованных. По его словам, в марте 2022 года "учебка" длилась три недели, за это время каждый военнослужащий отстрелял по 72 патрона из автомата.Мобилизованных из Луцка отвозили в город Золотоноша в Черкасской области. После обучения их распределили в 115 отдельную механизированную бригаду ВСУ. В апреле мобилизованных перебросили в Северодонецк по железной дороге.

https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, военнопленный, всу, украина