https://ukraina.ru/20221031/1040301269.html
"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"
"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке" - 31.10.2022 Украина.ру
"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"
Украинский военнопленный Владимир Жданюк был мобилизован в марте, в плен сдался в октябре. О том, как на Украине обучали военнослужащих, он рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-10-31T08:00
2022-10-31T08:00
2022-10-31T08:00
новости
военнопленный
всу
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/44/1033364490_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_56082f61612ba0e99618185be8823485.jpg
Украинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал о том, как на Украине обучали мобилизованных. По его словам, в марте 2022 года "учебка" длилась три недели, за это время каждый военнослужащий отстрелял по 72 патрона из автомата.Мобилизованных из Луцка отвозили в город Золотоноша в Черкасской области. После обучения их распределили в 115 отдельную механизированную бригаду ВСУ. В апреле мобилизованных перебросили в Северодонецк по железной дороге.
https://ukraina.ru/20221030/1040276431.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103336/44/1033364490_21:0:1260:929_1920x0_80_0_0_597e0344fd2063315177ea8bfd267dfc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, военнопленный, всу, украина
Новости, военнопленный, ВСУ, Украина
"Дали 72 патрона пострелять". Военнопленный рассказал об украинской "учебке"
Украинский военнопленный Владимир Жданюк был мобилизован в марте, в плен сдался в октябре. О том, как на Украине обучали военнослужащих, он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Украинский военнопленный Владимир Жданюк рассказал о том, как на Украине обучали мобилизованных. По его словам, в марте 2022 года "учебка" длилась три недели, за это время каждый военнослужащий отстрелял по 72 патрона из автомата.
"Две недели мы были одеты по гражданке, на третью нас уже переодели, сначала вывезли в какое-то поле, дали 12 патронов пострелять. Потом нас завезли на полигон, там по два рожка отстреляли. И ещё раз повезли на метание гранат – я был в наряде, не попал на метание гранат. Это была вся учебка", - рассказал он.
Мобилизованных из Луцка отвозили в город Золотоноша в Черкасской области. После обучения их распределили в 115 отдельную механизированную бригаду ВСУ. В апреле мобилизованных перебросили в Северодонецк по железной дороге.