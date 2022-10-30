https://ukraina.ru/20221030/1040263849.html
"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина
"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина - 30.10.2022 Украина.ру
"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что основным источником информации в Финляндии являются недостоверные данные британской разведки
2022-10-30T06:30
2022-10-30T06:30
2022-10-30T06:30
новости
владимир путин
выступление
валдай
финляндия
цензура
запад
политолог
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По словам эксперта, Евросоюз блокирует также сайт Kremlin.ru, так что возможности самим послушать выступление российского президента у жителей Финляндии нет. Местные СМИ публикуют только короткие цитаты Путина из двух-трех слов. Причем очень часто фальсифицируют эти цитаты, отмечает Бекман.По его словам, финские граждане просто не имеют других источников для получения информации кроме цензурированных местных СМИ.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038357223.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, выступление, валдай, финляндия, цензура, запад, политолог
Новости, Владимир Путин, выступление, Валдай, Финляндия, цензура, Запад, политолог
"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что основным источником информации в Финляндии являются недостоверные данные британской разведки