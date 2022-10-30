https://ukraina.ru/20221030/1040263849.html

"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина

"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина - 30.10.2022 Украина.ру

"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что основным источником информации в Финляндии являются недостоверные данные британской разведки

2022-10-30T06:30

2022-10-30T06:30

2022-10-30T06:30

новости

владимир путин

выступление

валдай

финляндия

цензура

запад

политолог

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По словам эксперта, Евросоюз блокирует также сайт Kremlin.ru, так что возможности самим послушать выступление российского президента у жителей Финляндии нет. Местные СМИ публикуют только короткие цитаты Путина из двух-трех слов. Причем очень часто фальсифицируют эти цитаты, отмечает Бекман.По его словам, финские граждане просто не имеют других источников для получения информации кроме цензурированных местных СМИ.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220902/1038357223.html

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новости, владимир путин, выступление, валдай, финляндия, цензура, запад, политолог