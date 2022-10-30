"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина - 30.10.2022 Украина.ру
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"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина
"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина - 30.10.2022 Украина.ру
"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что основным источником информации в Финляндии являются недостоверные данные британской разведки
2022-10-30T06:30
2022-10-30T06:30
новости
владимир путин
выступление
валдай
финляндия
цензура
запад
политолог
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По словам эксперта, Евросоюз блокирует также сайт Kremlin.ru, так что возможности самим послушать выступление российского президента у жителей Финляндии нет. Местные СМИ публикуют только короткие цитаты Путина из двух-трех слов. Причем очень часто фальсифицируют эти цитаты, отмечает Бекман.По его словам, финские граждане просто не имеют других источников для получения информации кроме цензурированных местных СМИ.Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220902/1038357223.html
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новости, владимир путин, выступление, валдай, финляндия, цензура, запад, политолог
Новости, Владимир Путин, выступление, Валдай, Финляндия, цензура, Запад, политолог

"Тотальная цензура": политолог рассказал, как на Западе фальсифицируют цитаты Путина

06:30 30.10.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНа Украине введены санкции против трех телеканалов
На Украине введены санкции против трех телеканалов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман заявил в интервью изданию Украина.ру, что основным источником информации в Финляндии являются недостоверные данные британской разведки

У нас на Западе тотальная цензура. СМИ запрещено полностью публиковать выступление [Владимира] Путина. Финская государственная телерадиокомпания отказалась показывать его "по этическим причинам".

Йохан Бекман
Йохан Бекман
Политолог, правозащитник
По словам эксперта, Евросоюз блокирует также сайт Kremlin.ru, так что возможности самим послушать выступление российского президента у жителей Финляндии нет.
Местные СМИ публикуют только короткие цитаты Путина из двух-трех слов. Причем очень часто фальсифицируют эти цитаты, отмечает Бекман.
Например, Путин ни разу не говорил, что все украинские граждане – нацисты. И это правда. В неонацистских формированиях служит только определенное количество бандеровцев.
Йохан Бекман
Йохан Бекман
Политолог, правозащитник
По его словам, финские граждане просто не имеют других источников для получения информации кроме цензурированных местных СМИ.
Полный текст интервью с финским экспертом читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 08:11
"Было бы смешно, если бы не столь нелепо": Пушков оценил потери Финляндии из-за поддержки УкраиныФинляндия ежегодно будет терять по 300 миллионов евро из-за поддержки Украины, написал в Telegram сенатор Алексей Пушков
 
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