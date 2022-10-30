https://ukraina.ru/20221030/1040248116.html
"Люди будут умирать": эксперт рассказал о возможностях Украины для создания "грязной бомбы"
"Люди будут умирать": эксперт рассказал о возможностях Украины для создания "грязной бомбы" - 30.10.2022 Украина.ру
"Люди будут умирать": эксперт рассказал о возможностях Украины для создания "грязной бомбы"
Украина может сделать так называемую грязную бомбу, несмотря на то, что на практике этого никто не воплощал. Таким мнением поделился физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру
2022-10-30T04:45
2022-10-30T04:45
2022-10-30T04:45
бомба
грязная бомба
украина
эксперт
новости
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"Для этого необходима так называемая горячая лаборатория, иначе для работы с облученным ядерным топливом потребуется много сотрудников – люди будут умирать от такой работы. Соответственно, оборудование нужно доставить туда, где будет организована такая лаборатория из освинцованного стекла толщиной около 1 метра и с манипуляторами, которые позволят безопасно работать с тем, что будет находиться внутри", - объяснил эксперт.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бомба, грязная бомба, украина, эксперт, новости
бомба, грязная бомба, Украина, эксперт, Новости
"Люди будут умирать": эксперт рассказал о возможностях Украины для создания "грязной бомбы"
Украина может сделать так называемую грязную бомбу, несмотря на то, что на практике этого никто не воплощал. Таким мнением поделился физик, главный редактор журнала "Геоэнергетика.ru" Борис Марцинкевич в интервью изданию Украина.ру
"Для этого необходима так называемая горячая лаборатория, иначе для работы с облученным ядерным топливом потребуется много сотрудников – люди будут умирать от такой работы. Соответственно, оборудование нужно доставить туда, где будет организована такая лаборатория из освинцованного стекла толщиной около 1 метра и с манипуляторами, которые позволят безопасно работать с тем, что будет находиться внутри", - объяснил эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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