Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами - 29.10.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами
Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами - 29.10.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами
Чтобы вывести из строя объединенную энергосистему Украины, не обязательно последовательно уничтожать десятки электростанций. Достаточно вывести из эксплуатации несколько ключевых подстанций. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
2022-10-29T05:25
2022-10-29T05:25
новости
энергетика
украина
удар
электростанции
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В этом случае, объяснил он, частота в системе начнет резко повышаться или уменьшаться, и сама система уйдет из состояния баланса.Шпир уточнил, что один из ударов в этом случае обязательно должен приходиться по центральному офису "Укрэнерго" в Киеве, чтобы вывести из строя центральную диспетчерскую и помешать тем самым маневрированию энергосистемы.Полностью интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html
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новости, энергетика, украина, удар, электростанции
Новости, энергетика, Украина, удар, электростанции

Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами

05:25 29.10.2022
 
© РИА Новости . Мариус Баранаускас / Перейти в фотобанкОт Литовской ГРЭС высоковольтные линии уходят во все концы республики
От Литовской ГРЭС высоковольтные линии уходят во все концы республики - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Мариус Баранаускас
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Чтобы вывести из строя объединенную энергосистему Украины, не обязательно последовательно уничтожать десятки электростанций. Достаточно вывести из эксплуатации несколько ключевых подстанций. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир
В этом случае, объяснил он, частота в системе начнет резко повышаться или уменьшаться, и сама система уйдет из состояния баланса.

"Проще говоря: генерирующие мощности [электростанции] останутся, но они будут не сбалансированы потреблением, а это приведет к срабатыванию автоматики, выводу из эксплуатации электростанций и частичному блэкауту по всей стране", - сказал он.

Шпир уточнил, что один из ударов в этом случае обязательно должен приходиться по центральному офису "Укрэнерго" в Киеве, чтобы вывести из строя центральную диспетчерскую и помешать тем самым маневрированию энергосистемы.
Полностью интервью можно прочитать здесь:
Михаил Шпир интервью
Вчера, 15:03
Михаил Шпир: Население бывшей Украины ждут непростые времена
 
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