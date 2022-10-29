https://ukraina.ru/20221029/1040266410.html

Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами

Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами - 29.10.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как вывести из строя энергосистему Украины всего несколькими ударами

Чтобы вывести из строя объединенную энергосистему Украины, не обязательно последовательно уничтожать десятки электростанций. Достаточно вывести из эксплуатации несколько ключевых подстанций. Такое заявление в интервью изданию Украина.ру сделал замминистра цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир

2022-10-29T05:25

2022-10-29T05:25

2022-10-29T05:25

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электростанции

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В этом случае, объяснил он, частота в системе начнет резко повышаться или уменьшаться, и сама система уйдет из состояния баланса.Шпир уточнил, что один из ударов в этом случае обязательно должен приходиться по центральному офису "Укрэнерго" в Киеве, чтобы вывести из строя центральную диспетчерскую и помешать тем самым маневрированию энергосистемы.Полностью интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221028/1040231873.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, энергетика, украина, удар, электростанции