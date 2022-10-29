https://ukraina.ru/20221029/1040266256.html

Иван Коновалов: Украинское наступление готовится

Иван Коновалов: Украинское наступление готовится - 29.10.2022 Украина.ру

Иван Коновалов: Украинское наступление готовится

Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская армия подготовила для ВСУ ловушку в... Украина.ру, 29.10.2022

2022-10-29T05:17

2022-10-29T05:17

2022-10-29T05:17

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Военный эксперт Иван Коновалов прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская армия подготовила для ВСУ ловушку в Херсоне.— Иван, украинское руководство увидело в Херсоне ловушку для ВСУ. Что скрывается за этими словами?— Очевидно, что последние потери, которые ВСУ понесли в ходе попыток наступления, привели к переоценке руководством в Киеве и украинским генштабом. Складывается такая картина: западные кураторы молчат и не знают, что подсказать. Все, что происходило до этого, было по прямому указанию «партнеров». Но в результате контрнаступлений или других операций истощались силы серьезно. С другой стороны, Херсонское направление укреплено и российское командование подготовилось встречать непрошеных гостей. Пока есть ограниченные попытки атак силами до трех батальонных групп.Итак, в Киеве видят, что б ни говорили, реальное положение дел: под Херсоном уже ждут украинского наступления, у Запада есть какие-то чаяния, тем более в преддверии 8 ноября — дня выборов в США. И сторонники украинской авантюры должны хоть что-то предъявить свои хозяевам.Если [наступление ВСУ] закончится провалом, то провал будет грандиозный. Поэтому сейчас идет информационная игра, в которой Киев показывает свою неуверенность, но пытается это замаскировать.— Украинская армия все равно ведь попытается атаковать?— Украинское наступление готовится, но его судьба сейчас в первую очередь решается в консультациях между Киевом, Вашингтоном и Лондоном. Там важно понять, что объявят победой. Наступление на северном фланге проблематично, там уже огромные потери. Ограниченные удары идут постоянно, но они подсекаются контрударами. А дискуссии между столицами идут, британский министр обороны летал на встречу с американским, хотя могли бы поговорить по закрытой связи. Значит, нужна личная беседа. Обстановка напряженная — всплыла и история с грязной бомбой, и время поджимает, в выборы, к которым нужен результат, и погода может повлиять на передвижение войск.— То есть готовимся к зимней кампании?— Готовиться к зимней кампании нужно. Предпринятые меры: частичная мобилизация, создание координационного совета, — показывают, что мы готовимся к серьезным ударам, которые могут решать судьбу войны. Нам не привыкать воевать зимой. Но в конечном счете все зависит от решения нашего военно-политического руководства.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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