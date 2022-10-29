"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру
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"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру
"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о подобных группах по всей России
2022-10-29T06:00
2022-10-29T06:00
новости
инструктор
добровольцы
сво
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"Точное число [групп] вам не скажу, просто не знаю, но я знаю, что их очень много, они во всех крупных городах, даже в небольших есть, и постоянно их количество только растет", - сказал он.По словам инструктора, такое направление, сейчас очень востребовано."Наконец у людей пришло осознание того, что специальная военная операция затрагивает каждого из нас, поэтому люди предпочитают получить какие-то навыки и быть готовыми ко всему", - объяснил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, инструктор, добровольцы, сво
Новости, инструктор, добровольцы, СВО

"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев

06:00 29.10.2022
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь
Сотрудники Росгвардии охраняют освобожденный Мелитополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости
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Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о подобных группах по всей России
"Точное число [групп] вам не скажу, просто не знаю, но я знаю, что их очень много, они во всех крупных городах, даже в небольших есть, и постоянно их количество только растет", - сказал он.
По словам инструктора, такое направление, сейчас очень востребовано.
"Наконец у людей пришло осознание того, что специальная военная операция затрагивает каждого из нас, поэтому люди предпочитают получить какие-то навыки и быть готовыми ко всему", - объяснил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиинструктордобровольцыСВО
 
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