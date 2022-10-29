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"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев

"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру

"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев

Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о подобных группах по всей России

2022-10-29T06:00

2022-10-29T06:00

2022-10-29T06:00

новости

инструктор

добровольцы

сво

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"Точное число [групп] вам не скажу, просто не знаю, но я знаю, что их очень много, они во всех крупных городах, даже в небольших есть, и постоянно их количество только растет", - сказал он.По словам инструктора, такое направление, сейчас очень востребовано."Наконец у людей пришло осознание того, что специальная военная операция затрагивает каждого из нас, поэтому люди предпочитают получить какие-то навыки и быть готовыми ко всему", - объяснил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, инструктор, добровольцы, сво