https://ukraina.ru/20221029/1040239643.html
"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев - 29.10.2022 Украина.ру
"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о подобных группах по всей России
2022-10-29T06:00
2022-10-29T06:00
2022-10-29T06:00
новости
инструктор
добровольцы
сво
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"Точное число [групп] вам не скажу, просто не знаю, но я знаю, что их очень много, они во всех крупных городах, даже в небольших есть, и постоянно их количество только растет", - сказал он.По словам инструктора, такое направление, сейчас очень востребовано."Наконец у людей пришло осознание того, что специальная военная операция затрагивает каждого из нас, поэтому люди предпочитают получить какие-то навыки и быть готовыми ко всему", - объяснил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103371/15/1033711525_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_d23949fa3c4525c253e1ff27d43f23ae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, инструктор, добровольцы, сво
Новости, инструктор, добровольцы, СВО
"СВО затрагивает каждого": инструктор рассказал о курсах для добровольцев
Инструктор по подготовке добровольцев из центра "Каскад" в интервью изданию Украина.ру рассказал о подобных группах по всей России
"Точное число [групп] вам не скажу, просто не знаю, но я знаю, что их очень много, они во всех крупных городах, даже в небольших есть, и постоянно их количество только растет", - сказал он.
По словам инструктора, такое направление, сейчас очень востребовано.
"Наконец у людей пришло осознание того, что специальная военная операция затрагивает каждого из нас, поэтому люди предпочитают получить какие-то навыки и быть готовыми ко всему", - объяснил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
.