https://ukraina.ru/20221028/1040218657.html

Главное на 28 октября: в России и в мире

Главное на 28 октября: в России и в мире

Главное на 28 октября: в России и в мире

Владимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБ, в Казахстане состоится заседание Совета глав правительств СНГ, а премьер-министр Швеции посетит Финляндию, чтобы обсудить членство в НАТО и военное противостояние в Европе. Об этих и других событиях дня читайте в подборке Украина.ру

2022-10-28T06:42

2022-10-28T06:42

2022-10-28T06:42

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РоссияВладимир Путин планирует принять участие во встрече лидеров ОДКБВстреча пройдет в рамках внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.На сессии будут обсуждаться меры помощи Армении, а также результаты работы миссии организации, направленной 15 сентября в связи с обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.В Челябинской области завершается частичная мобилизацияОб этом сообщил на брифинге Андрей Максуров, глава военкомата региона. После 28 октября южноуральцам не будут рассылаться повестки. План призыва в Южно-Уральском регионе выполнен уже на 85%.Ближнее зарубежьеВ Казахстане состоится заседание Совета глав правительств СНГУчастие в заседании примет премьер-министр России Михаил Мишустин.Особое внимание будет уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной, технологической и инновационной областях, включая вопросы радионавигации и цифровой трансформации отраслей химического комплекса. Будет рассмотрен план мероприятий по проведению в 2023 году в Содружестве Года русского языка как языка межнационального общения.В Узбекистане пройдет пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГДелегация Федерального Собрания во главе с председателем СФ, председателем Совета МПА СНГ Валентиной Матвиенко находится в Узбекистане для участия в сессии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ. Мероприятия проходят в Самарканде.Состоится визит председателя Европейского Совета Шарля Мишеля в УзбекистанГлава Евросовета сообщил в соцсетях, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил его в Астану на встречу лидеров стран Туркестана, которая должна пройти 26 и 27 октября. После этого Мишеля пригласил в Ташкент президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Мишель отметил, что Брюссель готов выстраивать отношения со странами Туркестана и углублять связи с ними.Ранее в июле Токаев и глава Евросовета по телефону обсуждали возможности стабилизации ситуации на мировом энергетическом рынке.В Армении начнет работу Всемирный армянский саммитПовестка дня саммита будет включать такие темы, как национальная безопасность, защита интересов Армении во всем мире, репатриация, экономическое взаимодействие, сохранение армянской идентичности, представительство диаспоры в руководящих структурах Армении и самоорганизация внутри диаспоры.МирВ США состоится заседание военно-штабного комитета ООН- Пройдут открытые дебаты по ситуации на Ближнем Востоке (Совет Безопасности ООН)Состоится визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Сербию и Боснию и ГерцеговинуСообщается, что посещение стран балканского региона обусловлено планами объявить о пакете помощи в связи с энергетическим кризисом и его воздействием на домохозяйства и бизнес. Состоится визит премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в ФинляндиюОн приглашен премьер-министром страны Санной Марин. Во время визита Кристерссон также встретится с президентом Финляндии Саули Ниинистё.Стороны обсудят двусторонние отношения двух стран, членство в НАТО и военное противостояние в Европе, сообщается в пресс-релизе аппарата правительства Финляндии.Запланирована стыковка грузового космического корабля "Прогресс МС-21" с МКСКорабль штатно отделился от третьей ступени в 03:28 по московскому времени и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Его полет пройдет по двухсуточной схеме, стыковка к модулю "Поиск" запланирована на 28 октября в 05:50 по московскому времени.В материалах "Роскосмоса" к запуску отмечается, что в ходе полета корабль совершит 34 витка вокруг Земли, на пути к МКС он преодолеет 1,36 млн км.

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эксклюзив, анонс, главное, россия, владимир путин, украина, сша, швеция, финляндия, нато, одкб, снг