Путин раскритиковал продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах" - 27.10.2022 Украина.ру
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Путин раскритиковал продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах"
Путин раскритиковал продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах" - 27.10.2022 Украина.ру
Путин раскритиковал продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах"
Провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений, заявил президент России Владимир Путин 27 октября
2022-10-27T17:24
2022-10-27T17:24
владимир путин
новости
валдай
запад
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"Пока видна только попытка утвердить одно правило: чтобы власть предержащие имели возможность жить без всяких правил и всё бы им было позволено, всё бы сходило с рук – чего бы они не делали", - сказал Путин в своей речи на форуме "Валдай" в Москве.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта речь Путина – "главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать".
https://ukraina.ru/20221027/1040213377.html
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владимир путин, новости, валдай, запад
Владимир Путин, Новости, Валдай, Запад

Путин раскритиковал продвигаемый Западом "порядок, основанный на правилах"

17:24 27.10.2022
 
© скриншотВладимир Путин на заседании клуба Валдай
Владимир Путин на заседании клуба Валдай
© скриншот
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Провозглашенный Западом "порядок, основанный на правилах" на самом деле оказывается попыткой сделать так, чтобы власть предержащие творили всё, что хотели без каких-либо ограничений, заявил президент России Владимир Путин 27 октября
"Пока видна только попытка утвердить одно правило: чтобы власть предержащие имели возможность жить без всяких правил и всё бы им было позволено, всё бы сходило с рук – чего бы они не делали", - сказал Путин в своей речи на форуме "Валдай" в Москве.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что эта речь Путина – "главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать".
- РИА Новости, 1920, 27.10.2022
17:17
Путин выступит на тему "Мир после гегемонии"Президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"
 
Владимир ПутинНовостиВалдайЗапад
 
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