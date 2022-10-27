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Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США
Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США - 27.10.2022 Украина.ру
Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США
Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце. Об этом 26 октября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Axios
2022-10-27T09:14
2022-10-27T09:14
2022-10-27T09:14
дмитрий кулеба
сша
украина
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"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал Кулеба.В мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий кулеба, сша, украина
Дмитрий Кулеба, США, Украина
Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США
Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце. Об этом 26 октября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Axios
"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал Кулеба
.
В мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.
В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.
Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия.
Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.