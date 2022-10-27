Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США - 27.10.2022 Украина.ру
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Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США
Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США - 27.10.2022 Украина.ру
Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США
Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце. Об этом 26 октября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Axios
2022-10-27T09:14
2022-10-27T09:14
дмитрий кулеба
сша
украина
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"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал Кулеба.В мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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дмитрий кулеба, сша, украина
Дмитрий Кулеба, США, Украина

Главу МИД Украины обеспокоили "несправедливые" заявления из США

09:14 27.10.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на выборах в палату представителей США в следующем месяце. Об этом 26 октября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с Axios
"Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена", — сказал Кулеба.
В мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на 40 миллиардов долларов. Это число может значительно увеличиться в случае победы их партии на промежуточных выборах.
В ноябре в США состоятся выборы в палату представителей.
Ранее издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия.
Выделение средств на помощь Украине уже становилось поводом разногласий между представителями контролирующих конгресс демократов и республиканцев, которые надеются отыграть превосходство на предстоящих выборах. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
 
Дмитрий КулебаСШАУкраина
 
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