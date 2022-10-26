https://ukraina.ru/20221026/1040149264.html

Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий

Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий - 26.10.2022 Украина.ру

Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий

Украинские власти превращают Запорожье в "Мариуполь": город максимально укрепляют и завозят иностранных наемников, сообщает РИА Новости 26 октября, цитируя врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

2022-10-26T11:17

2022-10-26T11:17

2022-10-26T11:17

новости

запорожье

мариуполь

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103100/68/1031006840_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_8dd7d15162c09ae08e0bfd931ffad97b.jpg.webp

Ранее источник Украина.ру сообщал, что мужчины-гражданские в Запорожье вынуждены передвигаться по городу крайне осторожно, так как всегда есть шанс либо получить повестку, либо подвергнуться тщательному досмотру телефона.Помогает им избежать этого Telegram-канал "Повестки Запорожье". Вот, например, предупреждения от 21 октября:"Опытная, бусик, много зелёных, готовятся". "Шевченковский район, Авраменко, 4, поликлиника №2, много людей в форме, проверяют телефоны и выдают письма счастья". "На 7:00, Мойка и Плотина — чисто".

https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запорожье, мариуполь, евгений балицкий