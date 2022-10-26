https://ukraina.ru/20221026/1040149264.html
Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий
Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий - 26.10.2022 Украина.ру
Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий
Украинские власти превращают Запорожье в "Мариуполь": город максимально укрепляют и завозят иностранных наемников, сообщает РИА Новости 26 октября, цитируя врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
2022-10-26T11:17
2022-10-26T11:17
2022-10-26T11:17
новости
запорожье
мариуполь
евгений балицкий
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Ранее источник Украина.ру сообщал, что мужчины-гражданские в Запорожье вынуждены передвигаться по городу крайне осторожно, так как всегда есть шанс либо получить повестку, либо подвергнуться тщательному досмотру телефона.Помогает им избежать этого Telegram-канал "Повестки Запорожье". Вот, например, предупреждения от 21 октября:"Опытная, бусик, много зелёных, готовятся". "Шевченковский район, Авраменко, 4, поликлиника №2, много людей в форме, проверяют телефоны и выдают письма счастья". "На 7:00, Мойка и Плотина — чисто".
https://ukraina.ru/20221025/1040075391.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожье, мариуполь, евгений балицкий
Запорожье превращается в Мариуполь – Балицкий
Украинские власти превращают Запорожье в "Мариуполь": город максимально укрепляют и завозят иностранных наемников, сообщает РИА Новости 26 октября, цитируя врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого
Город Запорожье превращается в Мариуполь: в городе тысячи наемников, в промзонах украинские войска создают укрепрайоны.
Ранее источник Украина.ру сообщал, что мужчины-гражданские в Запорожье вынуждены передвигаться по городу крайне осторожно, так как всегда есть шанс либо получить повестку, либо подвергнуться тщательному досмотру телефона.
Помогает им избежать этого Telegram-канал "Повестки Запорожье". Вот, например, предупреждения от 21 октября:
"Опытная, бусик, много зелёных, готовятся". "Шевченковский район, Авраменко, 4, поликлиника №2, много людей в форме, проверяют телефоны и выдают письма счастья". "На 7:00, Мойка и Плотина — чисто".