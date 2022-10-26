Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине - 26.10.2022 Украина.ру
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Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине
Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине - 26.10.2022 Украина.ру
Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине
На стороне Украины воюют те, кто оскорблял пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 октября у себя в Telegram-канале. Он призвал мусульман, которые выходили на протесты против карикатур на пророка, "не искать отговорки"
2022-10-26T09:49
2022-10-26T09:49
новости
кадыров
джихад
украина
спецоперация
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Кадыров назвал джихадом военную спецоперацию на Украине. Чеченские командиры приняли решение нападать на противника, а не обороняться, добавил он. На Западе исповедуют сатанизм, убежден глава Чечни. "Сатанистская демократия", в его понимании, это защита прав атеистов и оскорбление верующих, однополые браки. С этими явлениями Кадыров собрался бороться "в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину". Кадыров также пообещал хороших новостей с фронта.
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новости, кадыров, джихад, украина, спецоперация
Новости, Кадыров, джихад, Украина, Спецоперация

Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине

09:49 26.10.2022
 
© РИА Новости . Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМитинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа
Митинг в Грозном в поддержку мусульман народа рохинджа - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости . Саид Царнаев
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На стороне Украины воюют те, кто оскорблял пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 октября у себя в Telegram-канале. Он призвал мусульман, которые выходили на протесты против карикатур на пророка, "не искать отговорки"
Кадыров назвал джихадом военную спецоперацию на Украине. Чеченские командиры приняли решение нападать на противника, а не обороняться, добавил он.
"Это Джихад! И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались", - написал Кадыров.
На Западе исповедуют сатанизм, убежден глава Чечни. "Сатанистская демократия", в его понимании, это защита прав атеистов и оскорбление верующих, однополые браки. С этими явлениями Кадыров собрался бороться "в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину".
Кадыров также пообещал хороших новостей с фронта.
20 октября, 17:33
Сыновья Кадырова доставят в Грозный пленных украинских военныхБатальон "Запад-Ахмат" Минобороны РФ успешно завершил операцию по ликвидации укрепрайона ВСУ в Донбассе. В бою приняли участие сыновья главы Чечни Рамзана Кадырова, они повезут троих пленных украинских военных в Грозный. Сообщение об этом Кадыров опубликовал у себя в Telegram 20 октября
 
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