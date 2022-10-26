https://ukraina.ru/20221026/1040145362.html

Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине

Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине - 26.10.2022 Украина.ру

Кадыров назвал джихадом спецоперацию на Украине

На стороне Украины воюют те, кто оскорблял пророка Мухаммеда, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 25 октября у себя в Telegram-канале. Он призвал мусульман, которые выходили на протесты против карикатур на пророка, "не искать отговорки"

2022-10-26T09:49

2022-10-26T09:49

2022-10-26T09:49

новости

кадыров

джихад

украина

спецоперация

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Кадыров назвал джихадом военную спецоперацию на Украине. Чеченские командиры приняли решение нападать на противника, а не обороняться, добавил он. На Западе исповедуют сатанизм, убежден глава Чечни. "Сатанистская демократия", в его понимании, это защита прав атеистов и оскорбление верующих, однополые браки. С этими явлениями Кадыров собрался бороться "в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину". Кадыров также пообещал хороших новостей с фронта.

https://ukraina.ru/20221020/1039964491.html

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новости, кадыров, джихад, украина, спецоперация