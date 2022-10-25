https://ukraina.ru/20221025/1040132573.html

Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине

Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине - 25.10.2022 Украина.ру

Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц уклоняется от поставок военной техники киевскому режиму, и это единственный положительный момент его украинской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2022-10-25T16:55

2022-10-25T16:55

2022-10-25T16:55

новости

богдан безпалько

олаф шольц

анналена бербок

киевский режим

военная помощь

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Он заметил, что Германия могла бы поставить киевскому режиму "сотни танков, БМП, ракетных комплексов", но Шольц пока что "не торопит" подобные поставки. Он добавил, что в целом политика Шольца направлена на защиту интересов Вашингтона, а партия "Зелёные", к которой принадлежит Бербок имеет "очень мощные … связи с США".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, богдан безпалько, олаф шольц, анналена бербок, киевский режим, военная помощь