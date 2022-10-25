Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
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Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине
Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине - 25.10.2022 Украина.ру
Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц уклоняется от поставок военной техники киевскому режиму, и это единственный положительный момент его украинской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
2022-10-25T16:55
2022-10-25T16:55
новости
богдан безпалько
олаф шольц
анналена бербок
киевский режим
военная помощь
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Он заметил, что Германия могла бы поставить киевскому режиму "сотни танков, БМП, ракетных комплексов", но Шольц пока что "не торопит" подобные поставки. Он добавил, что в целом политика Шольца направлена на защиту интересов Вашингтона, а партия "Зелёные", к которой принадлежит Бербок имеет "очень мощные … связи с США".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220419/1033796937.html
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новости, богдан безпалько, олаф шольц, анналена бербок, киевский режим, военная помощь
Новости, Богдан Безпалько, Олаф Шольц, Анналена Бербок, киевский режим, военная помощь

Безпалько назвал единственную заслугу Шольца в конфликте на Украине

16:55 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца
Предвыборные митинги кандидата в канцлеры ФРГ от партии SPD О. Шольца - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц уклоняется от поставок военной техники киевскому режиму, и это единственный положительный момент его украинской политики. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Он заметил, что Германия могла бы поставить киевскому режиму "сотни танков, БМП, ракетных комплексов", но Шольц пока что "не торопит" подобные поставки.

Но больше он не делает ничего. Взорвали "Северные потоки" — никакой реакции. [Министр иностранных дел ФРГ] Анналена Бербок открыто сказала, что для неё главная внешняя политика — противостояние России, а не воля ее избирателей

Он добавил, что в целом политика Шольца направлена на защиту интересов Вашингтона, а партия "Зелёные", к которой принадлежит Бербок имеет "очень мощные … связи с США".
- РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 09:17
Заведутся ли на Украине «Леопарды»? Как канцлер Шольц в одиночку сдерживает немецкие танкиВ Киеве практически требуют от Берлина передать украинским военным немецкие танки «Леопард», в чём имеют полную поддержку немецкого ВПК. Но пока такие поставки блокирует канцлер Германии Олаф Шольц
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиБогдан БезпалькоОлаф ШольцАнналена Бербоккиевский режимвоенная помощь
 
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