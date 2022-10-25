"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины - 25.10.2022 Украина.ру
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"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины
"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины - 25.10.2022 Украина.ру
"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины
Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в Донецке, поговорил с командиром 1 батальона 131 полка НМ ДНР Максимом Дроздовым (позывной "Индус"), который до Украина.ру, 25.10.2022
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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в Донецке, поговорил с командиром 1 батальона 131 полка НМ ДНР Максимом Дроздовым (позывной "Индус"), который до войны долгое время прожил на Гоа. Боец рассказал об обстановке на угледарском направлении, о том, каким уловкам научились ВСУ за 8 лет и каковы настроения среди бойцов. Подробности – в нашем интервью!Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины

12:59 25.10.2022
 
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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в Донецке, поговорил с командиром 1 батальона 131 полка НМ ДНР Максимом Дроздовым (позывной "Индус"), который до войны долгое время прожил на Гоа. Боец рассказал об обстановке на угледарском направлении, о том, каким уловкам научились ВСУ за 8 лет и каковы настроения среди бойцов. Подробности – в нашем интервью!
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.
В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.
В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
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