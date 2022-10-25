https://ukraina.ru/20221025/1040113442.html

"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины

"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины - 25.10.2022 Украина.ру

"Уже не та обезьянка с гранатой": комбат "Индус" рассказал, во что превратилась армия Украины

Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в Донецке, поговорил с командиром 1 батальона 131 полка НМ ДНР Максимом Дроздовым (позывной "Индус"), который до Украина.ру, 25.10.2022

2022-10-25T12:59

2022-10-25T12:59

2022-10-25T12:59

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Корреспондент Украина.ру Роман Гнатюк, находясь в Донецке, поговорил с командиром 1 батальона 131 полка НМ ДНР Максимом Дроздовым (позывной "Индус"), который до войны долгое время прожил на Гоа. Боец рассказал об обстановке на угледарском направлении, о том, каким уловкам научились ВСУ за 8 лет и каковы настроения среди бойцов. Подробности – в нашем интервью!Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация.В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации.В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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