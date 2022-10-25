"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько - 25.10.2022 Украина.ру
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"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько
"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько - 25.10.2022 Украина.ру
"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько
Читатели ирландского издания TheJournal возмутились критикой посла Украины Ларисы Герасько в адрес властей страны из-за ситуации с беженцами
2022-10-25T08:38
2022-10-25T08:38
новости
ирландия
беженцы
украина
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Ранее Герасько раскритиковала властей Ирландии за то, что прибывающие украинские беженцы не имеют жилья. Она назвала ситуацию тревожной и неприемлемой, однако выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса.Так публикация издания, посвященная высказываниям Герасько, вызвала активный отклик читателей в комментариях."Этот посол имеет некоторую наглость критиковать (Ирландию. – прим. ред.), разве мы не сделали намного больше, чем большинство (других стран ЕС. – прим. ред.), чтобы помочь им, при больших неудобствах для нас самих", - написал пользователь Eugene Comiskey."Лариса Герасько с ее хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением (украинцев. – прим. ред.) в Ирландии. Если она хочет помочь, то может обратиться за помощью в местную благотворительную столовую", - подчеркнул Sean Walsh."Этот посол должен благодарить нас, а не кусать руку, которая кормит (украинцев. – прим. ред.)", - возмутился Paolo Fandango."Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев", - указал AnDrew Barela."Сколько ирландцев остались без крова прошлой ночью? Конечно. Они не имеют значения", - заметил Kieran Byrne."На какой планете эта женщина? Им сказали, что жилья не хватает, и она говорит, что это неприемлемо. Считает ли она приемлемым быть бездомным для ирландцев? Бездомных вообще быть не должно, но если мест не осталось, то что тогда можно сделать? Уму непостижимо", - отметила Helen Kiely-O'Regan."Посол Украины должна выполнять свою работу и сообщать своим гражданам, что здесь больше нет мест и что у нас есть десять тысяч собственных граждан, которые в настоящее время являются бездомными", - добавил Ger O'Reilly.Ранее газета The Irish Times сообщала, что в Ирландии закончились места для беженцев из Украины. Гостей предупредили о риске "застрять в аэропорту без ночлега".
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новости, ирландия, беженцы, украина
Новости, Ирландия, беженцы, Украина

"Заткнуться и не ныть": в Ирландии раскритиковали недовольную властями страны посла Украины Герасько

08:38 25.10.2022
 
© AP / Peter Morrison
- РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP / Peter Morrison
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Читатели ирландского издания TheJournal возмутились критикой посла Украины Ларисы Герасько в адрес властей страны из-за ситуации с беженцами
Ранее Герасько раскритиковала властей Ирландии за то, что прибывающие украинские беженцы не имеют жилья. Она назвала ситуацию тревожной и неприемлемой, однако выразила надежду, что правительство страны и другие члены ЕС найдут выход из кризиса.
Так публикация издания, посвященная высказываниям Герасько, вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Этот посол имеет некоторую наглость критиковать (Ирландию. – прим. ред.), разве мы не сделали намного больше, чем большинство (других стран ЕС. – прим. ред.), чтобы помочь им, при больших неудобствах для нас самих", - написал пользователь Eugene Comiskey.
"Лариса Герасько с ее хорошо оплачиваемой работой должна заткнуться и не ныть о неприемлемости ситуации с размещением (украинцев. – прим. ред.) в Ирландии. Если она хочет помочь, то может обратиться за помощью в местную благотворительную столовую", - подчеркнул Sean Walsh.
"Этот посол должен благодарить нас, а не кусать руку, которая кормит (украинцев. – прим. ред.)", - возмутился Paolo Fandango.
"Украинскому послу следует больше беспокоиться о мужчинах призывного возраста, ищущих убежища в Ирландии, а не о наличии жилья для беженцев", - указал AnDrew Barela.
"Сколько ирландцев остались без крова прошлой ночью? Конечно. Они не имеют значения", - заметил Kieran Byrne.
"На какой планете эта женщина? Им сказали, что жилья не хватает, и она говорит, что это неприемлемо. Считает ли она приемлемым быть бездомным для ирландцев? Бездомных вообще быть не должно, но если мест не осталось, то что тогда можно сделать? Уму непостижимо", - отметила Helen Kiely-O'Regan.
"Посол Украины должна выполнять свою работу и сообщать своим гражданам, что здесь больше нет мест и что у нас есть десять тысяч собственных граждан, которые в настоящее время являются бездомными", - добавил Ger O'Reilly.
Ранее газета The Irish Times сообщала, что в Ирландии закончились места для беженцев из Украины. Гостей предупредили о риске "застрять в аэропорту без ночлега".
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