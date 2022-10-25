Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины - 25.10.2022 Украина.ру
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Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины
Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины - 25.10.2022 Украина.ру
Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал слабыми ответы РФ на украинские удары по новым российским регионам
2022-10-25T07:33
2022-10-25T07:33
новости
украина
кадыров
россия
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По его мнению, на обстрелы российской территории следует принимать более жесткие меры, так "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".Кроме того, он считает, что происходящее на Украине является "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев принять участие в спецоперации, при этом задав им вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?".
https://ukraina.ru/20221024/1040079982.html
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новости, украина, кадыров, россия
Новости, Украина, Кадыров, Россия

Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины

07:33 25.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОткрытие после реконструкции главной мечети Москвы
Открытие после реконструкции главной мечети Москвы - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал слабыми ответы РФ на украинские удары по новым российским регионам
"Мы отвечаем слабо", - сказал Кадыров.
По его мнению, на обстрелы российской территории следует принимать более жесткие меры, так "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".
"Мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили, сколько бы они не отправили своих войск", – пообещал глава Чечни.
Кроме того, он считает, что происходящее на Украине является "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев принять участие в спецоперации, при этом задав им вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?".
- РИА Новости, 1920, 24.10.2022
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