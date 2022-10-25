https://ukraina.ru/20221025/1040094963.html

Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины

Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины - 25.10.2022 Украина.ру

Кадыров: Россия слабо отвечает на обстрелы со стороны Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал слабыми ответы РФ на украинские удары по новым российским регионам

2022-10-25T07:33

2022-10-25T07:33

2022-10-25T07:33

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По его мнению, на обстрелы российской территории следует принимать более жесткие меры, так "чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".Кроме того, он считает, что происходящее на Украине является "войной христиан и мусульман с сатанизмом" и призвал кавказцев принять участие в спецоперации, при этом задав им вопрос: "Что, вы хотите друг за друга выйти замуж?".

https://ukraina.ru/20221024/1040079982.html

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2022

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новости, украина, кадыров, россия