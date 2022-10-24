Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы" - 24.10.2022 Украина.ру
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Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы"
Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы" - 24.10.2022 Украина.ру
Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы"
Министерство обороны готово действовать в условиях радиационного заражения в случае украинской провокации. Такое заявление 24 октября сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
2022-10-24T14:16
2022-10-24T14:16
новости
минобороны
украина
спецоперация
бомба
радиация
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"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал он.По словам Кириллова, киевский режим имеет план по подрыву так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного заряда. Ранее в материале издания Украина.ру были названы пять фактов, подтверждающие подготовку Киевом провокации с гуманитарной катастрофой.
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новости, минобороны, украина, спецоперация, бомба, радиация
Новости, Минобороны, Украина, Спецоперация, бомба, радиация

Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы"

14:16 24.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Министерство обороны готово действовать в условиях радиационного заражения в случае украинской провокации. Такое заявление 24 октября сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал он.
По словам Кириллова, киевский режим имеет план по подрыву так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного заряда.
Ранее в материале издания Украина.ру были названы пять фактов, подтверждающие подготовку Киевом провокации с гуманитарной катастрофой.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 11:44
В ближайшее время Украина совершит провокацию с гуманитарной катастрофой. 5 фактов, подтверждающих это
 
НовостиМинобороныУкраинаСпецоперациябомбарадиация
 
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