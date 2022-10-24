https://ukraina.ru/20221024/1040079364.html

Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы"

Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы" - 24.10.2022 Украина.ру

Россия привела в готовность силы и средства в случае подрыва Украиной "грязной бомбы"

Министерство обороны готово действовать в условиях радиационного заражения в случае украинской провокации. Такое заявление 24 октября сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов

2022-10-24T14:16

2022-10-24T14:16

2022-10-24T14:16

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"Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения", - сказал он.По словам Кириллова, киевский режим имеет план по подрыву так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного заряда. Ранее в материале издания Украина.ру были названы пять фактов, подтверждающие подготовку Киевом провокации с гуманитарной катастрофой.

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новости, минобороны, украина, спецоперация, бомба, радиация