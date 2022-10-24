Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС - 24.10.2022 Украина.ру
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Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС
Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС - 24.10.2022 Украина.ру
Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС
Из 19 выпущенных ВСУ ракет, три попали по Каховской гидроэлектростанции, сообщает РИА Новости 24 октября со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области
2022-10-24T12:38
2022-10-24T12:38
новости
новая каховка
гэс
ракеты
himars
спецоперация
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Сообщается, что ракеты были выпущены украинскими военными по Новой Каховке из комплексов HIMARS и "Ольха".Известно, что критических разрушений после украинского удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.Двумя днями ранее ВСУ также обстреляли город из РСЗО HIMARS. Один снаряд разнес угол частного жилого дома, другой взорвался во дворе.В Херсонской области продолжается эвакуация жителей на Левый берег Днепра. Кроме того, в администрации заявили о формировании теробороны из тех мужчин, кто захочет остаться.
https://ukraina.ru/20221022/1040007644.html
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новости, новая каховка, гэс, ракеты, himars, спецоперация
Новости, Новая Каховка, ГЭС, ракеты, HIMARS, Спецоперация

Три ракеты ВСУ попали по Каховской ГЭС

12:38 24.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Из 19 выпущенных ВСУ ракет, три попали по Каховской гидроэлектростанции, сообщает РИА Новости 24 октября со ссылкой на представителя экстренных служб Херсонской области
Сообщается, что ракеты были выпущены украинскими военными по Новой Каховке из комплексов HIMARS и "Ольха".
Известно, что критических разрушений после украинского удара у Каховской ГЭС нет, гидроэлектростанция продолжает работать.
Двумя днями ранее ВСУ также обстреляли город из РСЗО HIMARS. Один снаряд разнес угол частного жилого дома, другой взорвался во дворе.
В Херсонской области продолжается эвакуация жителей на Левый берег Днепра. Кроме того, в администрации заявили о формировании теробороны из тех мужчин, кто захочет остаться.
Эвакуация мирных жителей из Херсона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 09:04
Каховская ГЭС и эвакуация из Херсона. Украина готовит чудовищную провокацию
 
НовостиНовая КаховкаГЭСракетыHIMARSСпецоперация
 
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