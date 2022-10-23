https://ukraina.ru/20221023/1039952367.html

"Вокруг Булгакова": водка или спирт?

"Вокруг Булгакова": водка или спирт? - 23.10.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": водка или спирт?

"Помилуйте, королева, (…) разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!", – этот возмущённый вопль кота Бегемота все помнят, но возникает... Украина.ру, 23.10.2022

2022-10-23T00:58

2022-10-23T00:58

2022-10-23T00:58

эксклюзив

михаил булгаков

мастер и маргарита

водка

"блаженство"

"иван васильевич"

"собачье сердце"

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"Помилуйте, королева, (…) разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!", – этот возмущённый вопль кота Бегемота все помнят, но возникает закономерный вопрос – отчего и почему Михаил Афанасьевич так осторожно относился к "казёнке"?Нет, мы, конечно, понимаем, что спирт, по народному мнению, питьё чистое, медицинское, но вообще герои Булгакова, начиная с "Белой гвардии", вполне себе нормально пьют водку. Да и сам писатель ею не пренебрегал, хоть и висел в прихожей квартиры писателя в Нащокинском переулке плакат с перечёркнутой бутылкой и надписью: "Водка – враг, сберкасса – друг".Тут интересен тот момент, что водка во всех почти произведениях писателя – просто водка как таковая. Единственное исключение, которые проливает свет на странное к ней отношение – "Собачье сердце", где профессор Преображенский научает доктора Борменталя правильному пищеварению."- Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое! И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки.Красавец тяпнутый (он был уже без халата в приличном чёрном костюме) передёрнул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки.- Новоблагословенная? – осведомился он.- Бог с вами, голубчик, – отозвался хозяин. – Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку.- Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная. Тридцать градусов.- А водка должна быть в сорок градусов, а не в тридцать, – это, во-первых, – наставительно перебил Филипп Филиппович, – а во-вторых, бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?- Все, что угодно, – уверенно молвил тяпнутый.- И я того же мнения, – добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло".В "Руководстве для приготовления горьких водок, ликёров и наливок домашним способом" издания 1895 года Александр Альмединген приводит рецептуры двух горьких английских водок. Основные их компоненты: полынь, померанцевая корка, хина и тысячелистник. Их измельчённую смесь заливали обычной 40° водкой, настаивали 20 дней, а потом фильтровали. Т.е., это не водка, а горькая настойка.Об актуальной русской водке Михаил Афанасьевич писал в дневнике 20 декабря 1924 года: "в Москве – событие. Выпустили 30° водку, которую публика с полным основанием назвала “рыковкой”. Отличается она от “царской” водки тем, что на 10° она слабее, хуже на вкус и в четыре раза её дороже. Бутылка стоит 1 р. 75 коп". В январе 1925 года он пишет: "водку называют “рыковка” и “полурыковка”. Полурыковка потому, что она в 30°, а сам Рыков (горький пьяница) пьёт в 60°".Другое её название – по улице Новоблагословенной (или Ново-Благословенной) в Лефортово, где в 1901 году был построен "Московский казённый винный склад №1", где собственно и производили "рыковку". Правда, улица с 1924 года называется Самокатной, завод стал Московским ликёро-водочным, а с 1987 года – "Кристаллом".Профессор Преображенский водку ругает, потому что именно "рыковка" была водкой, которую делали из смеси спирта с водой, а не путём переработки начального сырья. Справедливости ради надо сказать, что делали её так с момента введения монополии в 1895 году, но не всю и не все об этом знали. С 1843 года стандартной считалась крепость 38°, при которой выгорала половина смеси ("полугар"). Именно на это и намекает профессор, а вовсе не на исследование Менделеева, которое касалось именно смеси воды и спирта, позволявшей избежать потери объёма. И на это же намекает Булгаков в сцене праздничного ужина у Воланда – зачем потреблять разбавленный спирт, если его можно потребить без вмешательства государства? Именно так поступал герой "Записок юного врача", называя это водкой. В пьесе "Блаженство" в XXIII веке из стенки торчит кран с чистым спиртом, но местные люди дикие, его не пьют. Их Милославский научил. Кстати, автор статьи спиртное начал потреблять в те времена, когда проще и дешевле было купить литровую банку спирта с завода, чем бутылку водки…Судя по всему, странная крепость "рыковки" объяснилась поэтапным выходом из "сухого закона": в 1922 году разрешили варить пиво, в 1923 году – алкогольные напитки крепостью не выше 20°, а в 1924 году – "рыковку". Качество её, кстати, "гуляло" довольно сильно. В приличных семьях были тогда спиртомеры, которые показывали разную ерунду в коридоре от официальных 30 до 24° (!). Наконец, в 1925 году опять была опять введена водочная монополия, в рамках которой производилась водка "менделеевской" крепости (но шесть десятилетий спустя "русская" бывала и 38°, и 42°), которую по инерции продолжали называть "рыковкой". Но это было уже после написания пьесы.Ну а самогон, который готовит Дарья Петровна, это и есть то самое "хлебное вино".В пьесе "Иван Васильевич", 1934 года, фигурирует уже настойка "Горный Дубняк" (к моменту съёмок фильма настойка была уже изрядно забыта, потому из сценария выпала):"Тимофеев: Вы водку пьёте?Иоанн: О горе мне!.. Анисовую.Тимофеев: Нет анисовой у меня. Выпейте горного дубнячку, вы подкрепитесь и придёте в себя. Я тоже. (Вынимает водку, закуску). Пейте".Настойку "Горький дубняк" создали в честь победы русских войск в 1877 году над турками под селением Горный дубняк в Болгарии. Настойка делалась на десятке компонентов, включая чёрный и красный перец, дубовую щепу и жёлуди, имбирь, гвоздику и др. Однако в булгаковские времена это был уже не тот "Горный дубняк" – из всех компонентов остались, преимущественно, дубовые опилки, которые маскировали спиртец не лучшего качества. Вот и морщился царь, поминая ключницу, которая делала водку для дворни…А вот Воланд именно на спирте зациклен не был. Он, например, вполне себе спокойно выпивает, не закусывая, водочки вместе со Стёпой Лиходеевым, предостерегая его, задним числом, от смешивания водки с вином (между прочим, водка с красным вином в соотношении 50/50 по Ерофееву – коктейль "поцелуй"). Кстати, подействовало – "немедленно после выхода из клиники, в которой Степа провёл восемь дней, его перебросили в Ростов, где он получил назначение на должность заведующего большим гастрономическим магазином. Ходят слухи, что он совершенно перестал пить портвейн и пьёт только водку, настоянную на смородиновых почках, отчего очень поздоровел".Впрочем, что там пьёт Воланд нам неведомо, ибо он свободно управляет спиртными напитками. Вспомним сценку в кабачке Ауэрбаха из "Фауста":"Мефистофель (взяв бурав, Фрошу): Какого же вина отведать вам угодно?Фрош: Что за вопрос! Иль много их у вас?".Ничего не напоминает?"– Вы хотите курить, как я вижу? – неожиданно обратился к Бездомному неизвестный, – вы какие предпочитаете?– А у вас разные, что ли, есть? – мрачно спросил поэт, у которого папиросы кончились".Далее Мефистофель буравит в столе дырки и читает над ними "заклинание":"Нам виноград лоза дала;На лбу рога есть у козла;Вино на древе рождено;Стол деревянный даст вино.В природу вникните верней:Поверьте, чудо скрыто в ней!Ну, пробки прочь – и пейте живо!"Опять же, вспомним: "не бойтесь, королева, кровь давно ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья".Ну и из стола течёт рейнвейн, шампанское и токайское…Правда, Бегемот тоже такое умеет: "Бегемот наколдовал чего-то у пасти Нептуна, и тотчас с шипением и грохотом волнующаяся масса шампанского ушла из бассейна, а Нептун стал извергать не играющую, не пенящуюся волну тёмно-жёлтого цвета. Дамы с визгом и воплем:- Коньяк! – кинулись от краёв бассейна за колонны".

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, водка, "блаженство", "иван васильевич", "собачье сердце"