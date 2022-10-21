Акопов: в России с миграцией все непросто - 21.10.2022 Украина.ру
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Акопов: в России с миграцией все непросто
Акопов: в России с миграцией все непросто - 21.10.2022 Украина.ру
Акопов: в России с миграцией все непросто
В России живет несколько миллионов мигрантов, степень их адаптации и лояльности к новому государству не просто нужно жестче контролировать, но и встраивать в работу, имеющую отношение к национальной безопасности на фоне боевых действий, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
2022-10-21T05:30
2022-10-21T05:30
новости
мигранты
рф
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Минобороны России 15 октября сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области совершен террористический акт. В результате ЧП погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Пострадавших доставили в госпиталь, им оказывается вся необходимая помощь.По заявлению военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.По его словам, мигрантов нужно жестко контролировать, не допуская махинаций в виде получения гражданства за взятки.Вопрос с мигрантами может стать опасен, "если с его помощью враг попытается раскачать ситуацию внутри страны и поставить нас на колени", заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20221020/1039938581.html
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новости, мигранты, рф
Новости, мигранты, РФ

Акопов: в России с миграцией все непросто

05:30 21.10.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В России живет несколько миллионов мигрантов, степень их адаптации и лояльности к новому государству не просто нужно жестче контролировать, но и встраивать в работу, имеющую отношение к национальной безопасности на фоне боевых действий, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру
Минобороны России 15 октября сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области совершен террористический акт. В результате ЧП погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Пострадавших доставили в госпиталь, им оказывается вся необходимая помощь.
По заявлению военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.
Это лишний звоночек, напоминающий о том, что у нас с миграцией все непросто. У нас в стране живет несколько миллионов мигрантов. Степень их адаптации и лояльности к новому государству не просто нужно жестче контролировать, но и встраивать в работу, имеющую отношение к национальной безопасности на фоне боевых действий. Понятно, что нам нужны рабочие руки. К сожалению, это факт. Как мы ни хотели обойтись своими руками, на больших стройках нам не обойтись без мигрантов.
Петр Акопов интервью
Петр Акопов
обозреватель РИА "Новости"
По его словам, мигрантов нужно жестко контролировать, не допуская махинаций в виде получения гражданства за взятки.
Вопрос с мигрантами может стать опасен, "если с его помощью враг попытается раскачать ситуацию внутри страны и поставить нас на колени", заключил обозреватель.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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