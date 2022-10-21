https://ukraina.ru/20221021/1039944579.html

Акопов: в России с миграцией все непросто

Акопов: в России с миграцией все непросто - 21.10.2022 Украина.ру

Акопов: в России с миграцией все непросто

В России живет несколько миллионов мигрантов, степень их адаптации и лояльности к новому государству не просто нужно жестче контролировать, но и встраивать в работу, имеющую отношение к национальной безопасности на фоне боевых действий, заявил обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов в интервью Украина.ру

2022-10-21T05:30

2022-10-21T05:30

2022-10-21T05:30

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мигранты

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Минобороны России 15 октября сообщило, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области совершен террористический акт. В результате ЧП погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. Пострадавших доставили в госпиталь, им оказывается вся необходимая помощь.По заявлению военного ведомства, теракт совершили двое граждан одной из стран СНГ. Из стрелкового оружия они открыли огонь по добровольцам, готовящимся к спецоперации. Ответным огнем преступники были уничтожены.По его словам, мигрантов нужно жестко контролировать, не допуская махинаций в виде получения гражданства за взятки.Вопрос с мигрантами может стать опасен, "если с его помощью враг попытается раскачать ситуацию внутри страны и поставить нас на колени", заключил обозреватель.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20221020/1039938581.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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