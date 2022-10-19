https://ukraina.ru/20221019/1039905431.html
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие - 19.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
Под огонь ВСУ попало село Шебекино Белгородской области, ранены два человека. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-10-19T12:47
2022-10-19T12:47
2022-10-19T12:47
новости
белгородская область
обстрелы
пострадавшие
спецоперация
всу
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По словам Гладкова, все снаряды попали по гражданским объектам, в том числе, торговому центру и физкультурному комплексу.На момент сообщения Гладкова, обстрел продолжается.
https://ukraina.ru/20221019/1039899230.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, обстрелы, пострадавшие, спецоперация, всу
Новости, Белгородская область, обстрелы, пострадавшие, Спецоперация, ВСУ
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
Под огонь ВСУ попало село Шебекино Белгородской области, ранены два человека. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале