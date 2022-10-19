ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие - 19.10.2022 Украина.ру
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ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие - 19.10.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие
Под огонь ВСУ попало село Шебекино Белгородской области, ранены два человека. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
2022-10-19T12:47
2022-10-19T12:47
новости
белгородская область
обстрелы
пострадавшие
спецоперация
всу
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По словам Гладкова, все снаряды попали по гражданским объектам, в том числе, торговому центру и физкультурному комплексу.На момент сообщения Гладкова, обстрел продолжается.
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новости, белгородская область, обстрелы, пострадавшие, спецоперация, всу
Новости, Белгородская область, обстрелы, пострадавшие, Спецоперация, ВСУ

ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие

12:47 19.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Запорожской области
Последствия обстрелов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Под огонь ВСУ попало село Шебекино Белгородской области, ранены два человека. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
Есть пострадавшие. Мужчина с ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается. Женщину доставляют в районную ЦРБ.
По словам Гладкова, все снаряды попали по гражданским объектам, в том числе, торговому центру и физкультурному комплексу.
На момент сообщения Гладкова, обстрел продолжается.
Белгород обстрел - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:43
Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУУкраинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале
 
НовостиБелгородская областьобстрелыпострадавшиеСпецоперацияВСУ
 
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