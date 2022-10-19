ВСУ обстреляли село в Белгородской области: есть пострадавшие

Власти сообщили об обстреле инфраструктуры Белгорода со стороны ВСУ Украинские войска выпустили снаряд по одному из объектов инфраструктуры Белгорода. Об этом 19 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале