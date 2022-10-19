https://ukraina.ru/20221019/1039904861.html

Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям

Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям - 19.10.2022 Украина.ру

Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям

Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в своем обращении к жителям области заявил о непростом решении, которое было принято властями. Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях, добавил врио главы Херсонской области.

2022-10-19T12:23

2022-10-19T12:23

2022-10-19T12:23

сальдо

херсон

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039904522_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0097cc6498aa7780ba0cdf365c49702a.jpg

Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал Сергей Суровикин публично заявил о крайне напряженной обстановке в Херсонской области. Подробности в нашем материале.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сальдо, херсон, видео, видео