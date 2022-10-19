https://ukraina.ru/20221019/1039904861.html
Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям - 19.10.2022 Украина.ру
Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в своем обращении к жителям области заявил о непростом решении, которое было принято властями. Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях, добавил врио главы Херсонской области.
2022-10-19T12:23
2022-10-19T12:23
2022-10-19T12:23
сальдо
херсон
видео
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Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал Сергей Суровикин публично заявил о крайне напряженной обстановке в Херсонской области. Подробности в нашем материале.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сальдо, херсон, видео, видео
Врио губернатора Херсонщины объявил о непростом решении и призвал население к решительным действиям
Врио губернатора Херсонской области РФ Владимир Сальдо в своем обращении к жителям области заявил о непростом решении, которое было принято властями. Украина накапливает силы на николаевском и криворожском направлениях, добавил врио главы Херсонской области.
Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне проведения спецоперации РФ на Украине генерал Сергей Суровикин публично заявил о крайне напряженной обстановке в Херсонской области. Подробности в нашем материале.