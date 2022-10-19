https://ukraina.ru/20221019/1039900952.html

Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео

Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео - 19.10.2022 Украина.ру

Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о переходе ВС РФ к новой тактике ведения спецоперации, когда наступит перелом, связанный с частичной мобилизацией, а также объяснил, в чем уникальность дронов-камикадзе:

2022-10-19T10:57

2022-10-19T10:57

2022-10-19T10:57

юрий кнутов

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039900721_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2e72cfc1fb06181273056af956ea258a.jpg

00:43 - Противоречивая информация о ситуации под Соледаром и Артёмовском: что происходит на самом деле? 06:06 – Ситуация на херсонском направлении; 11:30 - Под Одессой уничтожена станция космической связи правительства Украины: почему это важно и можно ли лишить полностью ВСУ связи?16:30 – Как российское общество должно относиться к спецоперации?18:40 - Преимущества российских дронов-камикадзе; 26:03 - Будет ли Белоруссия вовлечена в боевые действия на Украине?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

юрий кнутов, видео, видео