Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
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Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео - 19.10.2022 Украина.ру
Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о переходе ВС РФ к новой тактике ведения спецоперации, когда наступит перелом, связанный с частичной мобилизацией, а также объяснил, в чем уникальность дронов-камикадзе:
2022-10-19T10:57
2022-10-19T10:57
юрий кнутов
видео
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00:43 - Противоречивая информация о ситуации под Соледаром и Артёмовском: что происходит на самом деле? 06:06 – Ситуация на херсонском направлении; 11:30 - Под Одессой уничтожена станция космической связи правительства Украины: почему это важно и можно ли лишить полностью ВСУ связи?16:30 – Как российское общество должно относиться к спецоперации?18:40 - Преимущества российских дронов-камикадзе; 26:03 - Будет ли Белоруссия вовлечена в боевые действия на Украине?Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
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юрий кнутов, видео, видео
Юрий Кнутов, Видео

Стаи дронов и новая тактика: Киев в панике, помощи Запада ждать не стоит: Кнутов о том, что дальше. Видео

10:57 19.10.2022
 
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Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру рассказал о переходе ВС РФ к новой тактике ведения спецоперации, когда наступит перелом, связанный с частичной мобилизацией, а также объяснил, в чем уникальность дронов-камикадзе:
00:43 - Противоречивая информация о ситуации под Соледаром и Артёмовском: что происходит на самом деле?
06:06 – Ситуация на херсонском направлении;
11:30 - Под Одессой уничтожена станция космической связи правительства Украины: почему это важно и можно ли лишить полностью ВСУ связи?
16:30 – Как российское общество должно относиться к спецоперации?
18:40 - Преимущества российских дронов-камикадзе;
26:03 - Будет ли Белоруссия вовлечена в боевые действия на Украине?
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. В пятницу, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин подписал договоры о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Этому предшествовал референдум, проведённый в Донбассе, а также в Запорожской и Херсонской областях, по результатам которого, более 80% жителей данных регионов выразили желание стать частью Российской Федерации. В начале октября Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали соответствующие документы, а 5 октября президент Владимир Путин подписал законы о принятии в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других уже неподконтрольных Украине территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения в приграничных областях.
 
Юрий КнутовВидео
 
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